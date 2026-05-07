Cambia la concesión y el transporte público en Neuquén: llegan los minibuses eléctricos a los Paseos Costeros

Por 13 votos que dieron la mayoría, se aprobó ayer el cambio de concesión para sumar los minibuses eléctricos (foto archivo Matías Subat)

Por mayoría, el Deliberante aprobó hoy la modificación de la concesión del transporte público urbano para incluir dos ramales dentro de la prestación urbana. Serán ocho minibuses eléctricos que en junio ya estarían prestando servicios, según trascendió desde el municipio de Neuquén.

El presidente del bloque MPN en el concejo, Atilio Sguazzini, destacó que la gestión actual logró que «Neuquén deje de tener turismo de paso«, para incorporar la actividad: «Neuquén es una plaza turística», aseguró.

Indicó que al sumar un servicio como el que se propuso, se pondrá en valor el nuevo eje económico que se busca para la capital, ya que recorrerá no solo los paseos costeros a la vera del río Limay, sino los miradores en la barda y otros circuitos. «Va a completar la oferta turística», dijo.

Indicó que a los buses turísticos que guían a los visitantes por la ciudad hacia las diferentes recorridas o tours,se le enlazarán estas dos líneas con el sistema de transporte público de pasajeros.

Los nuevos recorridos

Los minibuses eléctricos tendrán una autonomía de 200 kilómetros y se se aprovisionarán en Cipolletti, donde tiene la base la concesionaria COLE, que se ocupa del transporte urbano de Neuquén capital.

En total habrán 8 unidades con capacidad de unos 20 pasajeros. Según se informó, por la dimensión de la calle costera , el tipo de minibuses es lo que mejor se adaptaba a la traza vial que recorre la ribera del Limay.

Aunque los dos ramales tendrán puntos en común como la parada de la Isla 132, el Parque Central o la parada de la península de Hiroki, en la confluencia de los ríos Limay y Neuquén, las dos líneas saldrán desde puntos diferentes.

Uno priorizará la zona de Terrazas, los distritos de lotes con servicios, el Polo Tecnológico y el paso por el Parque Central desde la zona norte y de la autovía de la ciudad.

El otro ramal tendrá su origen en la zona suroeste: recorrerá Valentina sur y la zona rural de Valentina, con el paso por los balnearios Brun de Duclot, en Valentina; Sandra Canale en Gatica al fondo y Falher, o Río Grande.

Los minibuses para cada uno de los recorridos ya están en Neuquén capital, según se informó oficialmente. Con la aprobación del transporte urbano diferencial, comenzará el proceso de equipamiento de los vehículos, con la instalación de las cámaras, sistema georeferencial (GPS) y las maquinitas con la codificación del boleto de la SUBE y el boleto estudiantil gratuito.

A diferencia de otras jurisdicciones que usan SUBE en las maquinitas validadoras, los ramales en Neuquén tienen un único valor de 1.390 pesos, por lo que se consideró que la puesta en marcha de los minibuses en Neuquén no demorará más de un mes.

Cambio en la concesión

Fue aprobado por 13 votos e implicó un cambio en el esquema de costos y un cambio en la concesión del COLE, que solo estaba diseñada para transporte de Ko Ko y Tigre Iguazú con parámetros en función al costo de la nafta o el sistema de combustión para las 216 unidades.

Desde Fuerza Libertaria, el concejal José Luis Artaza adelantó el acompañamiento «porque es un servicio con menos contaminación, esperemos que no sea el único y que se sumen más» de las características del que se propuso para la ampliación, dijo.

El oficialismo destacó la condición de transporte sustentable, Sguazzini insistió que enlazará con «la economía pujante y creciente» en la ciudad de Neuquén y detalló que unirá puntos turísticos mediante los recorridos especiales y experimentales aprobados.

En cifras, Sguazzini dijo que harán recorridos de 30 y 35 kilómetros en su trayecto, que podrán viajar con 10 personas sentadas y hasta 10 paradas y que se incorporarán al servicio tradicional.

Comparó que en el país hay 110 unidades de eléctricas funcionando como urbanos en cinco localidades, a las que se incorporará la Neuquén capital con 8 coches. «Neuquén genera una piedra fundacional en cuanto a prestaciones en la República Argentina», destacó.