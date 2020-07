Bariloche bancarizó todos sus planes sociales y ya hay reclamos

El municipio de Bariloche dio por terminado a partir de este mes el pago en efectivo del programa Manos a la Obra, las becas, pensiones y otros beneficios sociales, que ahora son abonados a través del banco Credicoop, como paso previo a su absorción por parte de la provincia.

Las personas que perciben esas asignaciones son unas 1.700 y no todas están conformes con el cambio. Algunos dejaron trascender su malestar porque antes recibían todo el dinero en mano y ahora pueden disponer sólo del 50% del efectivo y el resto deben usarlo mediante compras con la tarjeta de débito. Además, señalaron que en los retiros por cajero el banco les retiene 50 pesos.

Los programas del municipio tienen distintos formatos y los beneficiarios hasta ahora cobraban “por ventanilla” en las oficinas de Hacienda, en Mitre al 500. Hay asignaciones que van de los 2.000 hasta los 10.000 pesos.

“Este es un primer paso antes de que el mes próximo pase todo a la provincia”. Juan Pablo Ferrari, secretario de Desarrollo Social,

El secretario de Desarrollo Social, Juan Pablo Ferrari, dijo que ya desde antes de la pandemia el municipio tenía el proyecto de bancarizar los programas, pero “a ningún banco le interesaba”, hasta que lograron cerrar un acuerdo con el Credicoop.

Según Ferrari, otras entidades lo rechazaban porque “a ellos les sirve si es para vender otros productos, pero esta es gente de muy bajos recursos”, que no califica, por ejemplo, para la toma de un crédito formal.

Dijo que la bancarización resuelta por la gestión Gennuso es “un primer paso antes de que el mes próximo pase todo a la provincia”. Para el municipio significará un ahorro mensual cercano a los 10 millones de pesos.

El mapa de los beneficios

Entre los programas está el “Manos a la obra”, que en teoría está atado a distintas contraprestaciones laborales, algunas para el municipio y otras para organizaciones sociales, aunque Ferrari dijo que esos trabajos “en la pandemia no se están cumpliendo”. También figuran en la lista las becas, las pensiones por vejez o discapacidad, el eje “jóvenes en situación de vulnerabilidad” y el eje “asistencia y promoción de las familias”, orientado a madres solas con hijos.

Ayer surgieron algunas quejas de beneficiarios porque cuando comprobaron que la tarjeta sólo les permite retirar por cajero la mitad de la plata. El resto tienen que usarla en compras a comercios, en el pago de servicios o impuestos. También se vieron perjudicados al perder 50 pesos, por cada retiro de efectivo.

Ferrari dijo entender el descontento y señaló que va a demandar “un tiempo de acostumbramiento”. Dijo sin embargo que el esquema de “50% y 50%” es solo por este mes y a partir de agosto se va a flexibilizar. Aclaró a modo de ejemplo que “la provincia tiene 70 en efectivo y 30 con tarjeta” con varias restricciones para el gasto, que está permitido sólo para la compra de alimentos.

En el caso del municipio, aclaró Ferrari, “se puede gastar la asignación en cualquier comercio, en una ferretería, en la compra de ropa, en el pago de la luz, y la única restricción es para comprar alcohol”.

Seguimiento del gasto

Dijo que con la información disponible ahora el municipio comenzó a realizar un monitoreo del gasto, para ver cuánto se gasta en alimento y en otros rubros. Aclaró que es un seguimiento “no es individualizado”, que permitirá “administrar mejor” el beneficio. Los primeros datos demuestran que la gente gasta mucho en comida, pero no todo. También hay compras de ropa, de materiales de construcción, pequeños electrodomésticos y pago de impuestos.

Ferrari aseguró que así como hay gente que se molestó con el cambio porque “quieren tener todo el dinero en la mano”, otros lo recibieron bien porque pueden operar en cualquier cajero de barrio, sin necesidad de ir hasta el centro y suportar largas colas.

“Alguno nos dijo que usaba el ´Manos´ para pagar el alquiler y ahora no puede, entonces le pregunté con qué comía. Me dijo que con otros ingresos que tenía, changuitas o alguna ayuda. Bueno, le dije que haga al revés, que con esto compre comida y use las changas para el alquiler -explicó el funcionario-. Va a requerir adecuación, de algún modo es un cambio cultural”.

Dijo que el primer retiro por cajero es sin costo y el cobro de 50 pesos es “a partir del segundo”. Pero los usuarios aseguran que no es así y que la información aportada por el banco advierte sobre ese costo para “cada operación”. También señalaron que la tarjeta Cabal del Credicoop es reconocida en pocos comercios, en general supermercados, y no sirve para las despensas barriales.

Ferrari afirmó que el nuevo sistema está todavía en ajuste y que el municipio acordó transferir la carga de los programas a la provincia a partir del mes próximo, con la posibilidad de hacer lo mismo luego con los módulos alimentarios.