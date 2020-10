Bariloche: definen si desalojan a los ocupantes de las tierras de la terminal

El fiscal Tomás Soto solicitó el desalojo inmediato de más de 60 personas que ocupan desde hace una semana el predio municipal en Esandi y Las Victorias, donde estaba previsto construir la terminal de ómnibus.

El juez Juan Pablo Laurence definirá si hace lugar a este pedido hoy a las 17, luego de un cuarto intermedio de dos horas.

“Ninguna de las diligencias tuvo éxito”, planteó el fiscal en la audiencia de formulación de cargos que se llevó a cabo este miércoles pasado el mediodía. El fiscal adjunto Gerardo Miranda insistió en “el peligro en la demora” del desalojo pese a la cautelar.

El defensor oficial Marcos Cicciarello se opuso al desalojo y consideró que “estamos en un caso de criminalización de la pobreza”.

“Mis asistidos manifestaron la necesidad de vivienda. Manifestaron que por la situación económica imperante quedaban en la calle. Se propició una instancia de diálogo pero el Instituto Municipal de Tierra y Vivienda dijo que no tiene nada que ofrecer”, planteó el defensor.

Y añadió: “Estas personas que ocupan el predio no tienen antecedentes penales, salen a trabajar, están dispuestas a abonar si se les ofrece una solución habitacional. Quieren pagar por tener un pedazo de tierra. Y esto se realizó sin violencia”.

Ciciarello destacó que “la parte afectada es el municipio que es quien debe garantizar derecho a la vivienda. Esta gente está sin protección, con un nylon, bajo la lluvia desde hace una semana. No están especulando económicamente. Tienen necesidades y no son escuchados y la forma para ser escuchados es realizar estos actos”.

Algunos de los ocupantes prestaron declaración ante el juez desde el lugar de la ocupación. “Estoy acá porque no hay trabajo. No porque tenga ganas de acampar. No estoy acá por capricho”, dijo Solange.

Otra mujer agregó: “Yo acá no estoy por gusto. Estoy por necesidad. No sé por qué no viene el intendente y ve nuestra situación. Hoy hace una semana que estamos sufriendo esto. No saben lo que es estar a la noche acá. Mi nena tiene asma”.

También se sumó Julia que explicó que ya no puede pagar un alquiler de 10.000 pesos porque tiene una hija con discapacidad. “No puedo seguir pagando porque primero está el tratamiento de mi hija. No estamos pidiendo que nos regalen. Estamos pidiendo algo para pagar. Somos trabajadores. Y no hay política atrás de nosotros. En mi caso, tengo que salir todos los días para darle insulina a mi hija”, indicó.

Néstor Cano advirtió que lo desalojaron: “No tengo un lugar donde estar. Es muy duro pasar el frío acá, debajo de la lluvia y la nieve. Queremos pagar la tierra. Nadie está tomando terrenos para vender”.