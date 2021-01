Bariloche, entre las 10 ciudades más caras del país

Bariloche es una de las diez ciudades más caras del país de acuerdo a un informe que realizó la Fundación Colsecor, con sede en Córdoba.



El relevamiento contempló los precios de 14 productos de la canasta básica y la bolsa de cemento en 50 ciudades y localidades del país. Además de Bariloche, Colonia Santa María, Perú y General Campos, en La Pampa, María Ignacia y Pigüé, en Buenos Aires, Ucacha y Los Cisnes, en Córdoba, Eldorado, en Misiones, y Wheelwright, en Santa Fe, son las localidades que registraron los precios más elevados.



“Somos una cooperativa de cooperativas. Este reporte de precios nos da una foto de una parte de la economía y de los comportamientos mes a mes. La diversidad regional nos permite hacer una lectura de los comportamientos regionales”, sintetizó Alberto Calvo, de Relaciones Institucionales de la Fundación, que lleva a cabo este reporte de precios desde junio.



Señaló que es un “período bastante interesante para dar cuenta de algunas tendencias” como por ejemplo, la ausencia del programa Precios Cuidados en los supermercados o almacenes de los pueblos.

Algunos ejemplos 72 % más cara es la lechuga en el conjunto de las 50 localidades relevadas, en comparación con Buenos Aires. 51 % más oneroso resulta el aceite también, en ciudades y pueblos estudiados por Colsecor.



“Esta ausencia notoria implica una política del Estado nacional. Los precios cuidados solo aparecen en el territorio del AMBA o en las grandes zonas metropolitanas. Pero en Argentina tierra adentro, en el interior profundo, no aparece”, indicó, al tiempo que aclaró que esta tendencia no se ha modificado a lo largo de los meses.



En Bariloche, la fundación tiene asociada a la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB).



Según el informe de Colsecor, la lechuga es un 72% más cara en las localidades relevadas en relación a Buenos Aires; un 51%, el aceite; un 44%, la papa; un 37%, el pollo; un 34%, la leche y la yerba mate; un 14%, la harina y un 29%, el azúcar.



“En algunos productos está más estabilizado el precio y no hay tanta diferencia, como los huevos. No hay tanta disparidad. Después tenemos las manzanas, con un precio registrado de 60 pesos en Dina Huapi y, 305 pesos en Hernando, en Córdoba. O el kilo de pollo a 117 pesos en Tres Arroyos contra 300 pesos, al sur de Santa Fe”, precisó Calvo.



Respecto a la disparidad de precios, el referente de la fundación consideró que “la logística es clave. Tiempo atrás, el tren permitía llevar las materias primas. Esto hacía que una economía regional tuviera condiciones logísticas con precios accesibles que no impactaran tanto. Pero se ha resentido a lo largo de los años. Y se ha dado el reemplazo de los trenes por camiones en las rutas”.



De los 14 productos de la canasta básica, el pan es el único por debajo de los Precios Cuidados y cuesta hasta un 16% menos en estas 50 localidades que integran el informe. También la bolsa de cemento cuesta un 9% más barato que en los corralones de Buenos Aires.



“La agenda cooperativa plantea el relevamiento para evidenciar estas realidades y construir políticas públicas”, sintetizó y lo consideró como “un elemento clave para pensar en los desarrollos de las economías regionales y generar la sostenibilidad económica, social y territorial”.