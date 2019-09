Bariloche es siempre un imán para turistas de Chile

El recorrido del Circuito Chico deslumbró a dos parejas de amigos que llegaron a Bariloche después de 16 horas de viaje desde Santiago de Chile. Su ilusión era conocer la Patagonia y sobretodo las bondades de la gastronomía argentina, una premisa que se repite entre los cientos de visitantes chilenos que comenzaron a llegar a la región por sus feriados extensivos.

Mario Garrido Saavedra, Nelson Belmar Ramírez, Karina Gómez Valdebenito y Maricel Márquez Díaz emprendieron el largo viaje en una camioneta con cámper (una especie de motorhome) y encontraron que Bariloche “es una ciudad segura” pero además “tiene diversidad para el turismo con lagos, nieve, cerros, bosques, es realmente maravillosa”, dijo el grupo en el Punto Panorámico, una de las postales que impacta a los turistas.

Para este grupo la “comida es exquisita, especialmente la carne y sus variedades, que encontramos a precio accesible”, contaron y a modo de recomendación dijeron que hay que llegar con dinero en efectivo porque hay más promociones y se evita la recarga alta que se aplica por transacción bancaria.

Para Bárbara y su madre, que llegaron desde Osorno anteayer, “el alojamiento y la comida está barato, el resto no y eso que somos las reinas de las compras”, enfatizaron estas mujeres mientras ayer, bajo el cálido sol del mediodía, se tomaban fotos en el Centro Cívico. La mayor complejidad que encontraron es la variación del cambio de moneda: “un día me tomaron el dólar a 55 pesos y al día siguiente, a 57; no comprendo estos cambios constantes”, señalaron.

También hay turistas que son asiduos visitantes. “Es la tercera vez que vengo y siempre lo encuentro bonito, lindo para turistear, para comer y esta semana nos tocó un excelente clima”, señaló Flor Vázquez Igor, que junto a María Ester viajaron desde Puerto Montt.

La devaluación del peso argentino alentó a los extranjeros a cruzar la Cordillera de los Andes y las típicas patentes blancas del país trasandino ya poblaron las rutas y calles. “El movimiento de turistas de Chile comenzó el fin de semana y esperamos que a partir del 18 sea mayor por sus feriados”, dijo el secretario de Turismo local, Gastón Burlón, quien remarcó que la mayoría llega desde ciudades de las regiones de Los Lagos y Los Ríos, pero también viajan desde la zona centro del país.

Por los feriados de las Fiestas Patrias de Chile, que para algunos se extienden toda la semana y para otros comienzan hoy, algunos comercios ofrecen promociones especiales. El Bambi, en la primera cuadra de Mitre, tiene en su vidriera un llamativo cartel con la bandera de Chile y la oferta de 10% de descuento en cualquier producto. “Son nuestros mejores clientes”, aseguró la vendedora quien remarcó que llegan en grupos grandes y en familia.

En la tradicional chocolatería Del Turista también se anuncian ofertas especiales para visitantes de Chile: “Sale Fiestas Patrias” anuncia la cartelería interna. Una de las promos más buscada es un combo de diez cajas de chocolate en sus diversas variedades por 1.780 pesos, aunque los vendedores advierten que también son muy requeridos los turrones y el dulce de leche.

Este miércoles la llegada de turistas chilenos crecerá Alfredo Leiva)

Los festejos en la ciudad

En Bariloche la celebración por los 209 años de la independencia de Chile comenzaron este martes con una actividad que encabezó el cónsul general de Chile, Diego Velazco von Pilgrim, y referentes del Círculo Chileno Gabriela Mistral, que colocaron una ofrenda floral en el monumento a San Martín.

Al mediodía de este miércoles en la sede social del Círculo Gabriela Mistral comenzará la venta de empanadas de pino, las tradicionales chilenas, y el jueves a las 11 se realizará el acto oficial en la Escuela Militar de Montaña.

El viernes a las 22 se inaugurará la Gran Ramada donde se presentarán grupos musicales chilenos.