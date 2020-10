Bariloche: la increíble experiencia de recuperar la escritura a mano en papel

Por Redacción octubre 28, 2020 11:03 am

Un proyecto de extensión de la Sede Andina de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) acompaña la promoción de la lectura y la escritura en el secundario, ante los desafíos de la continuidad pedagógica para sectores con escasa conectividad.

Estudiantes y docentes de la Licenciatura en Letras y del Profesorado en Lengua y Literatura de la UNRN trabajaron junto al Colegio Jaime de Nevares, en Bariloche, conformado por jóvenes, adultos y adultas provenientes de diversos barrios de la ciudad que, por diferentes razones, no han concluido sus estudios secundarios, o han decidido continuar su educación en el horario nocturno. Lograron, así, desarrollar un material didáctico impreso para las y los estudiantes del colegio.



Se produjeron e imprimieron ochenta ejemplares de material didáctico, con la forma de fanzines, en esta experiencia de escritura en Bariloche. Foto gentileza

El material tomó forma de revista ante la necesidad de revincular a las y los estudiantes del secundario con la lectura y la escritura porque no todas y todos tienen la posibilidad de conectarse con sus docentes a través de internet. Luego de muchas conversaciones se definió retornar al papel impreso como una forma de garantizar el derecho a la palabra.

Se produjeron e imprimieron ochenta ejemplares de material didáctico, con la forma de fanzines. Este material, cuidadosamente ilustrado y editado, es una selección de obras literarias (cuentos, microrrelatos, poemas, canciones) de autores nacionales y universales. Los textos constituyen un corpus seleccionado por las y los estudiantes del Profesorado y la Licenciatura, reunido bajo el eje temático “Volver”, ya que se busca retomar estas lecturas en el trabajo áulico de 2021 y llevar a cabo la edición de un libro conformado por un corpus de textos escritos por las y los alumnos del colegio, bajo el título de “Volver. Antología de segundas oportunidades”. Esta última pone de relieve a las y los estudiantes como sujetos de derecho y partícipes y actores de la literatura popular. El material elaborado tiene, pues, el propósito de aportar a la continuidad pedagógica en el actual contexto y puede ser retomado en las clases de Lengua y Literatura, cuando se regrese al espacio áulico, para trabajar con la lectura, la escritura creativa y la reescritura.



Es invalorable la mejora en la calidad de vida poder empalabrar la vida cotidiana: esto, con experiencias de escritura, se logra.

"Estar en el proyecto de extensión y de trabajo social me dio la posibilidad de involucrarme en una escuela por primera vez. Me permitió conocer a los docentes, a algunos estudiantes y participar desde otro lugar. Destaco el buen trabajo en equipo a lo largo de estos años. Me llevo una muy linda experiencia que contribuye en mi formación como futura profesional", cuenta Camila, una de las estudiantes que participa desde la UNRN.

Melisa también comparte su experiencia: "Mi participación en el proyecto de extensión y particularmente en la instalación de la biblioteca al paso y el armado de los fanzines literarios para les estudiantes del Colegio Don Jaime de Nevares resultó sumamente gratificante. La idea de facilitar el acceso a la literatura y de generar materiales didácticos me pareció valiosa y acorde a la situación que están transitando les estudiantes y docentes de esta institución. Me gustaría destacar la buena predisposición por parte de todos los integrantes del proyecto que facilitó y acompañó el arduo trabajo realizado".

El proyecto tiene como fin generar un espacio de toma de conciencia y reflexión acerca de la importancia de las palabras leídas y escritas (y de sus modos de circulación) como prácticas en ambientes culturales situados para propender la inclusión social. Sede Andina de la UNRN

La actividad se realizó en el marco del proyecto de Extensión Palabra Circular. Interacciones en torno a la lectura y la escritura en el Colegio Don Jaime de Nevares (dirigido por Stella Maris Tapia) y del Programa de Trabajo Social “El sonido y el sentido: un espacio de lectura y escritura comunitarias dentro de la educación formal”.

El proyecto tiene como fin generar un espacio de toma de conciencia y reflexión acerca de la importancia de las palabras leídas y escritas (y de sus modos de circulación) como prácticas en ambientes culturales situados para propender la inclusión social. Se propone atender la demanda del Colegio para Jóvenes y Adultos Don Jaime de Nevares, para construir un ambiente donde la palabra leída y escrita circule, y se vivencie su poder transformador, a nivel artístico y cognoscitivo, en tanto herramienta de interacción humana.

El trabajo extensionista acompaña la tarea del colegio para garantizar la terminalidad educativa reconociendo la diversidad de saberes y los modos de apropiación de la cultura por parte de los y las estudiantes del secundario.

Fuente: prensa de Sede Andina de la UNRN