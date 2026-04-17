Neuquén crece en altura: la cotizada zona que podría recibir más de un millón de metros cuadrados

«Estamos diciendo que en una zona se puede construir tres veces lo que se hace en toda la ciudad en un año«. Alejandro Nicola, secretario municipal de Infraestructura y Planeamiento Urbano, describió en esos términos lo que calificó como uno de los sectores de mayor potencial urbanístico de la ciudad de Neuquén, en especial, para hacer edificios: el corredor de la calle Doctor Ramón.

Desde su despacho en la municipalidad del Oeste, el funcionario aseguró en diálogo con Diario RÍO NEGRO que esta porción de la capital provincial podría recibir más de un millón de metros cuadrados en los próximos años.

La cifra se alcanzaría de la mano de los desarrollos en altura, algunos de los cuales ya están en marcha.

Edificios donde antes había baldíos

Los datos surgen de los informes que realiza la municipalidad, en función de los indicadores urbanos y de uso de suelo que rigen en la ciudad. Estos actúan como verdaderos ordenadores de la trama urbana, dividiendo el ejido en corredores y zonas.

Actualmente existen proyectos en marcha sobre la calle Doctor Ramón y sus inmediaciones, una de las zonas más transitadas de la ciudad. Por allí pasa gran parte del tránsito que va y viene desde Vaca Muerta y las localidades aledañas.

El cambio en el paisaje es evidente. Donde antes había baldíos y vegetación propia de la estepa patagónica, hoy se consolida la ciudad, con calles asfaltadas, casas particulares y torres próximas a entregarse.

Entre estas últimas se encuentra la que ocupará la petrolera de mayoría estatal, YPF. Antes, ya se había finalizado un edificio que hoy alberga un gimnasio y otras instalaciones deportivas de relevancia.

El siguiente en llegar será un complejo residencial y de oficinas, obra que ya empezó con una considerable excavación frente a la rotonda que desvía el tránsito hacia el barrio de Alta Barda.

¿Y los servicios?

«¿Qué estamos haciendo desde la municipalidad? Convenios para llevar infraestructura», detalló Nicola.

Con CALF, que es la distribuidora que se encarga de llevar energía eléctrica a los usuarios de Neuquén capital, comentó que se está trabajando para aumentar la potencia instalada en el sector.

«Ellos (por la cooperativa eléctrica) están proyectando hacer una red de 33 kV que nos permitiría atender a toda esta zona», dijo.

Las conversaciones también alcanzan a EPAS y Camuzzi, explicó. En el primer caso, la idea es sellar un convenio entre la empresa provincial, el municipio y los privados que tengan tierras sobre el corredor para tratar la cuestión del agua potable y las cloacas.

«Estamos avanzando en un acuerdo con los privados para que sean ellos los que financien el proyecto y la mano de obra. Nosotros aportaríamos caños para el agua y la cloaca, mientras que Provincia ampliaría la planta que sirve para Alta Barda», precisó el funcionario del intendente Mariano Gaido.

Cada propietario, añadió, aportaría en función de su demanda o proyección de consumo.

Respecto al gas, detalló que ya hubo reuniones con Camuzzi. En uno de los encuentros se informó que la provisión podría realizarse a partir de un gasoducto que hoy pasa algunos metros al sur, en cercanías del terreno que ocupará el estacionamiento subterráneo.

Edificios en Neuquén: un potencial que puede ser aún mayor

Para el municipio la proyección de metros cuadrados puede ser mayor.

Nicola habló de desarrollos que, por sus características, requerirán de una «flexibilización» de los indicadores urbanos, como la altura permitida o la cantidad de metros cuadrados.

«Si el proyecto es favorable para la cuestión urbana, se hace un análisis desde la secretaría de Planeamiento. Intervienen áreas como Obras Particulares y Medio Ambiente, que hacen dictámenes y definen la aprobación o no de la iniciativa», precisó.

La avenida Doctor Ramón es una de las vías más transitadas de la ciudad. Foto: Florencia Salto.

«Se puede flexibilizar hasta un 20% dentro de la normativa», agregó. De solicitar una corrección mayor, lo que corresponde es elaborar los dictámenes y girarlos al Concejo Deliberante, para que eventualmente avance con una excepción.

El procedimiento cobra otra relevancia cuando se consideran las proyecciones de construcción, indicó el secretario municipal. «Esa zona tiene potencial para construir 845.100 metros cuadrados en altura, pero si contamos los proyectos que puedan requerir una flexibilización de los indicadores, pasamos ampliamente el millón», reveló.

Nicola señaló que el dato «casi que triplica» la superficie cubierta que se levanta en la ciudad de Neuquén anualmente: «Venimos superando los 300.000 metros cuadrados por año en todo el ejido. Acá estamos hablando del potencial de un solo sector«.

Los proyectos por venir

Buena parte de las parcelas cercanas a la calle Doctor Ramón y la avenida Raúl Alfonsín que antes se conocía como Ruta Provincial 7 fueron comercializadas a mediados de la década pasada, cuando se concretó la obra de ampliación del corredor norte de la ciudad.

En el área de Infraestructura y Planeamiento Urbano reconocieron que si bien el interés es real y las propuestas de inversión existen, todavía hay una importante cantidad de lotes sin obras a la vista.

La cadena de supermercados que opera en el sector y abrió un shopping hace más de 10 años es una de las empresas con intereses activos en la zona. De hecho, hasta tiene un permiso de la municipalidad para hacer un basamento y una torre, en un proyecto que contempla tres edificios frente al paseo de compras.

Otra empresa realizó una presentación similar para levantar un hotel hacia el oeste del Nodo Vial, en frente del complejo donde funciona un centro de actividad deportivas.

Más al norte, también hubo pedidos de privados. En este caso fue para hacer movimientos de suelo en una parcela que fue vendida sin fraccionamientos y se encuentra a la vera de la avenida Alfonsín.

Uno de los planos aportados por el Ejecutivo muestra, además, parcelas con expectativas de ser urbanizadas hacia el sur del barrio Gamma. En uno de los lotes, incluso, hay una propuesta concreta de inversión para construir una torre que todavía no se materializó con planos y solicitudes al Ejecutivo.

La zona se verá modificada en el corto plazo por el nuevo Acceso Norte. Foto: Florencia Salto.

Nicola afirmó que las consultas que se reciben por parte de privados e inversores «son casi diarias». «Hoy tal vez estén faltando más hoteles cinco estrellas o complejos residenciales, pero eso va a venir. En los próximos cinco años creemos que van a empezar a concretarse apuestas de ese estilo», resumió.

«No somos potencial, ya somos una realidad», analizó. Según explicó, en la ciudad existen 18 grúas en obras privadas, 100 edificios en construcción y más de 40 carpetas en análisis.

Hacia adelante, sostuvo que las obras que actualmente está realizando el municipio probablemente impulsen las inversiones. Consideró que las mejoras en materia vial permitirán «viabilizar» los desarrollos inmobiliarios que hoy, por diversas razones, aún no se materializaron en ladrillos.