JSRN cierra el plazo para la elección partidaria, con plan de renovación y apartamientos en marcha

Intensa jornada espera este viernes al oficialismo, con el cierre de listas de las autoridades para su partido, Juntos Somos Río Negro.

El proceso prevé la elección para el 10 de mayo, aunque todo se concentra en una única nómina, que se construye con la referencia y lineamientos del gobernador Alberto Weretilneck.

Pedido original

Su propósito medular se concentra en un recambio dirigencial, procurando airear a esa organización partidaria, con una década de vida y, mayoritariamente, con los mismos actores. Parte, también, de los apartamientos están generados en ventiladas disidencias, como ocurre con la exgobernadora Arabela Carreras o el exintendente de Bariloche, Gustavo Gennuso.

El gobernador no iría por otro mandato partidario y la presidencia recaería en el intendente cipoleño Buteler. Foto: Archivo.

La tarea más compleja y, todavía, por verse, se vincula con los cambios propios. Por eso, Weretilneck insistió en ese propósito en reuniones internas.

“La renovación tiene que ser plena”, repitió, especialmente en febrero, cuando cenó en la Residencia con sus intendentes y, luego, con los legisladores. Machacó en otras ocasiones, pero la operación se puso en marcha esta semana, con la conformación de la lista y, en consecuencia, los desplazamientos. Weretilneck se reservó casos puntuales porque, mayormente, el notificador fue o será Facundo López.

La fecha de elección se estableció para el 10 de mayo, pero la definición saldría con la elevación de la lista oficial, que sería la única presentación.

El resultado definitivo se conocerá con la presentación de las candidaturas para la próxima conducción central y de la asamblea partidaria.

El recambio presidencial

Weretilneck cedería la presidencia de JSRN y lo exhibirá como muestra de su alentado corrimiento. Además, esta instancia sería un punto de partida para las transformaciones electorales que considera esenciales para el 2027. Eso, también, explica la resistencia advertida en algunos protagonistas para correrse de insulsos espacios partidarios.

Además, la salida del gobernador aportaría al estado de cosas con Pedro Pesatti, el otro creador de JSRN y actual vicepresidente. Aun con las discrepancias existentes, el viedmense no presentaría lista. Continúa a la espera del prometido diálogo con el gobernador, el cual, urge frente a los tiempos internos.

Weretilneck ha transmitido su objetivo de que Pesatti o su sector participen de la propuesta oficial. Pero esa oferta -hasta ayer- no había existido.

La salida del mandatario permitiría el ascenso del intendente cipoleño Rodrigo Buteler a la presidencia. Su par, viedmense Marco Castro, sería vice, aunque, en las últimas horas, se acentuaron las tachaduras y reposiciones en la mesa de conducción.

Mientras tanto, la renovación de los miembros para la Asamblea, que hoy preside López, asomaba más diluida, a partir de los asambleístas que remitían las ciudades.

Las nóminas finales llegarán este viernes a la Junta Electoral, que está integrada por Alejandro Santo, Andrea Escudero y Diego Palma.

Por su parte, en los municipios se definen las autoridades de las mesas locales. En Roca presidirá el legislador Fabian Zgaib y el ministro Juan Pablo Muena en Bariloche, mientras que la promoción de Buteler a la mesa provincial reabrió el análisis por la conducción en Cipolletti. En Viedma, la discusión todavía no había arrojado ninguna definición.