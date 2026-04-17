Después de los 40: cómo hacer ejercicio para tener más energía y menos dolor

Moverse no es una moda. A los 40 o 50, es una inversión en tu salud física y mental. Para levantar energía, prevenir enfermedades, dormir mejor y sentir que el cuerpo te acompaña, no que te frena.

A partir de los 40, muchas personas notan que el cuerpo ya no responde como antes: duele más la espalda, hay menos fuerza, más rigidez y el cansancio aparece rápido. Pero eso no significa que haya que resignarse al sedentarismo. Al contrario: una rutina suave y constante puede ayudar a tener más energía, dormir mejor y evitar dolores crónicos.

No se trata de entrenar como a los 20. El objetivo cambia: ya no es verse flaco o marcar abdominales, sino moverse para vivir mejor, con menos molestias y más vitalidad.

¿Por qué es clave moverse después de los 40?

El sedentarismo empieza a pasar factura. Si no hacés nada de ejercicio, los músculos se debilitan, el metabolismo se enlentece y aumentan los dolores articulares. Además, disminuye la masa ósea, lo que puede derivar en lesiones y osteoporosis.

El movimiento ayuda a oxigenar el cuerpo, mejorar el ánimo, estabilizar el peso y prevenir enfermedades como la diabetes o la hipertensión.

Cómo empezar sin lesionarte ni frustrarte

Menos es más: no hace falta hacer una hora por día. Con 20 minutos bien hechos, podés cambiar tu estado general.

no hace falta hacer una hora por día. Con 20 minutos bien hechos, podés cambiar tu estado general. Cuidá tus articulaciones: ejercicios de bajo impacto como caminar, nadar, hacer yoga o entrenamiento funcional adaptado son ideales.

ejercicios de bajo impacto como caminar, nadar, hacer yoga o entrenamiento funcional adaptado son ideales. La clave está en la regularidad: no en el esfuerzo desmedido. Tres veces por semana es mejor que una sola sesión intensa y dolorosa.

no en el esfuerzo desmedido. Tres veces por semana es mejor que una sola sesión intensa y dolorosa. Escuchá tu cuerpo: si te duele, si te cansa de más, si te incomoda… ajustá. A esta edad el entrenamiento es más diálogo que imposición.

Consejo final

Moverse no es una moda. A los 40 o 50, es una inversión en tu salud física y mental. Para levantar energía, prevenir enfermedades, dormir mejor y sentir que el cuerpo te acompaña, no que te frena.

Y no, no es tarde para empezar. Es el mejor momento.