Necrológicas de hoy, viernes 17 de abril de 2026
Las necrológicas del día de hoy, viernes 17 de abril, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
Buret, Omar Francisco
El 14/04 despedimos con profundo dolor a quien fuera Omar Buret. Agradecemos su paso por nuestras vidas, por estar siempre presente y atento. En sus roles de papá, abuelo y suegro, siempre dando lo mejor y cultivando la vida familiar. Lo recodaremos siempre sus hijos Fabricio y Leonardo, sus nietos Santiago y Emiliano, y sus nueras Silvina y Laura.
BURET, OMAR FRANCISCO
Falleció en Gral. Roca a los 82 años. Su esposa: Liliana Cristóbal, sus hijos Leonardo y Fabricio, sus hijas políticas Silvina y Laura, sus nietos Santiago y Emiliano y demás familiares comunican su deceso y que sus restos fueron trasladados al Cementerio Parque Las Fuentes para ser Cremados hoy a las 15.15 hs en el mismoSERVICIO: EMPRESA DINIELLO
Pili, Vicente José «Pirincho»
Con gran tristeza despedimos a Pirincho y acompañamos en este momento de profundo dolor a Estela, Santiago & Florencia, Laurita & Juan. Que el recuerdo de su risa y amor les de fuerza. Vito, Lucho, Mechi y Nacho
