Alerta por viento y lluvia en Neuquén y Río Negro para este sábado 18: cuáles son las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla en Neuquén y Río Negro por viento y lluvia para este sábado 18 de abril. Cuáles son los sectores afectados y los peores horarios.

El organismo detalló con respecto al viento que se aguarda que provengan desde el oeste «con velocidades entre 40 y 65 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h».

Por otra parte, la alerta por lluvias implica «valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm», que pueden ser superados en forma local, y agregaron que no descartan «la ocurrencia de precipitación en forma de nieve, principalmente en las zonas mas elevadas».

Mapa de alertas del SMN para este sábado 18 de abril.

Alerta por viento en Neuquén y Río Negro: zonas afectadas y peores horarios

En Río Negro, las zonas afectadas por viento que aguardan fuertes ráfagas en horas de la tarde son:

Meseta de Pilcaniyeu.

Meseta de Ñorquincó.

9 de Julio.

Oeste de El Cuy.

25 de Mayo.

Bariloche.

Cordillera de Pilcaniyeu.

Cordillera de Ñorquincó.



Del lado neuquino, las localidades bajo alerta en horas de la tarde son:

Cordillera de Aluminé.

Cordillera de Chos Malal.

Cordillera de Loncopué.

Cordillera de Minas.

Cordillera de Picunches.

Cordillera de Ñorquín.

Cordillera de Huiliches.

Cordillera de Lácar.

Sur de Aluminé.

Los Lagos.



Por otra parte, las zonas bajo alerta por viento desde la tarde hasta horas de la noche son:

Este de Loncopué.

Este de Picunches.

Este de Ñorquín.

Oeste de Añelo.

Oeste de Pehuenches.

Sur de Chos Malal.

Sur de Minas.

Catán Lil.

Collón Curá.

Zapala.

Zona baja de Aluminé.

Zona baja de Huiliches.

Zona baja de Lácar.



Alerta por lluvias en Neuquén y Río Negro

Con respecto a la alerta por lluvias, en ambas provincias se emitió para horas de la tarde: del lado rionegrino, afecta a Bariloche y las zonas cordilleranas de Pilcaniyeu y Ñorquincó; mientras que del lado neuquino, sólo afecta a la zona de Los Lagos.



