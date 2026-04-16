Alerta por viento y lluvia en Neuquén y Río Negro para este sábado 18: cuáles son las zonas afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla para este sábado 18 de abril por ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h y fuertes precipitaciones que hasta pueden caer en forma de nieve.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla en Neuquén y Río Negro por viento y lluvia para este sábado 18 de abril. Cuáles son los sectores afectados y los peores horarios.
El organismo detalló con respecto al viento que se aguarda que provengan desde el oeste «con velocidades entre 40 y 65 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h».
Por otra parte, la alerta por lluvias implica «valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm», que pueden ser superados en forma local, y agregaron que no descartan «la ocurrencia de precipitación en forma de nieve, principalmente en las zonas mas elevadas».
Alerta por viento en Neuquén y Río Negro: zonas afectadas y peores horarios
En Río Negro, las zonas afectadas por viento que aguardan fuertes ráfagas en horas de la tarde son:
- Meseta de Pilcaniyeu.
- Meseta de Ñorquincó.
- 9 de Julio.
- Oeste de El Cuy.
- 25 de Mayo.
- Bariloche.
- Cordillera de Pilcaniyeu.
- Cordillera de Ñorquincó.
Del lado neuquino, las localidades bajo alerta en horas de la tarde son:
- Cordillera de Aluminé.
- Cordillera de Chos Malal.
- Cordillera de Loncopué.
- Cordillera de Minas.
- Cordillera de Picunches.
- Cordillera de Ñorquín.
- Cordillera de Huiliches.
- Cordillera de Lácar.
- Sur de Aluminé.
- Los Lagos.
Por otra parte, las zonas bajo alerta por viento desde la tarde hasta horas de la noche son:
- Este de Loncopué.
- Este de Picunches.
- Este de Ñorquín.
- Oeste de Añelo.
- Oeste de Pehuenches.
- Sur de Chos Malal.
- Sur de Minas.
- Catán Lil.
- Collón Curá.
- Zapala.
- Zona baja de Aluminé.
- Zona baja de Huiliches.
- Zona baja de Lácar.
Alerta por lluvias en Neuquén y Río Negro
Con respecto a la alerta por lluvias, en ambas provincias se emitió para horas de la tarde: del lado rionegrino, afecta a Bariloche y las zonas cordilleranas de Pilcaniyeu y Ñorquincó; mientras que del lado neuquino, sólo afecta a la zona de Los Lagos.
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