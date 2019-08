Bariloche: pese a los fallos adversos, Galaverna no baja su candidatura a intendenta

El Frente Grande comenzó a reunir argumentos para apelar ante la Corte Suprema el fallo del STJ provincial que descalificó su participación en la elección municipal y dará batalla para mantener su lugar en la boleta.

El primer candidato a concejal, Julio Accavallo, aseguró este lunes que siguen en carrera y que en su momento la lista fue oficializada por la Junta Electoral Municipal, de modo que no puede alterar esa decisión “mientras no haya un fallo firme”.

El viernes ya le avisaron por nota a la Junta que van a apelar y mañana se presentarán para asegurarse de que las boletas se impriman con la lista que encabeza Andrea Galaverna en tercer lugar, como lo resolvió el sorteo realizado el 29 de julio.

El Frente de Todos impugnó al Frente Grande porque consideró que no podía presentarse por separado, al ser parte de esa alianza a nivel nacional y provincial. El Tribunal Electoral Provincial le hizo lugar y luego el STJ ratificó ese fallo.

Ambas fuerzas son de matriz kirchnerista, pero están enfrentados en el ámbito municipal y pretenden competir cada una por su lado en las elecciones del 1 de septiembre.

Accavallo dijo que el fallo del STJ es apelable porque no se refirió a “la cuestión de fondo”, que tiene ver con “derechos constitucionales”. Se manifestó extrañado porque el mismo tribunal en 2013 había revertido una sentencia del Tribunal Electoral que dictó la caducidad del partido Pueblo, del actual intendente Gustavo Gennuso, con el criterio de no detenerse en tecnicismos y privilegiar una amplia participación en elecciones.



“Era un hecho más grave e igual hicieron una excepción para que pudiera competir -señaló-. No se entiende por qué ahora no. Entendemos que hay animosidad”.

Según Accavallo, también está en juego la autonomía municipal, porque la Junta Electoral los oficializó para participar en la elección sin que hubiera observación alguna del Frente de Todos en la previa de ese trámite.

“Estamos en la boleta y no nos pueden eliminar -aseguró-. Ahora queda la instancia de la Corte Suprema y tenemos diez días hábiles para presentar la apelación”.

Ese plazo vence en un par de días después de las elecciones municipales, de modo que la Junta Electoral deberá decidir qué hace con el Frente Grande antes de contar con un fallo firme.

Accavallo señaló también que si les impiden participar el derecho a participar con el nombre del Frente Grande buscarán hacerlo como Incluyendo Bariloche, que es el partido de Galaverna.

Dijo que “lo más grave de todo, más allá de lo técnico jurídico, es que se afectan los derechos constitucionales a elegir y ser elegidos”.