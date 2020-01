Bariloche sale al mundo con sus productos locales

Ya estaba todo previsto. La firma de agua Alun-Co había logrado comercializar su producto a dos distribuidoras de Alemania y Holanda a partir de febrero. Pero el aumento de las retenciones a las exportaciones derivó en un cambio de planes.





“Habíamos cerrado pero por ahora, se pinchó. Con la retención nueva a las exportaciones nos sacaron de mercado. Esta medida nos jugó en contra porque venimos sembrando a pulmón. La relación ya está pero el desafío está en compensar este 30% de retención”, planteó Hernán Iaria, uno de los dueños de Alun-Co.

Pese a los vaivenes de la economía nacional, la exportación desde Bariloche crece año tras año. A ritmo lento pero de manera constante.

Hay envíos constantes de productos históricos y otros más esporádicos. El chocolate logró imponerse no solo en el mercado interno. La exportación es un clásico desde hace décadas.

Pero en los últimos años, también se envían truchas frescas y congeladas, lúpulo, avellanas, satélites, máquinas de ordeñe y pezoneras para vacas al sur de Chile, cisternas para combustible, inoculantes para semillas de soja para Brasil.

La lista es insólita. Se han exportado incluso paneles para casas prefabricadas a Chile.



El mercado externo es atractivo y el beneficio es multiplicador. Más allá de ampliar el margen, también genera empleo”. Emiliano Mateozzi, de la comisión de Comercio Exterior de la CCB.



“La actividad siempre disminuye a principios de año. Pero con las nuevas normativas vinculadas al comercio exterior habrá que ver cómo reacciona el mercado. Estos cambios siempre afectan al exportador que tiene una proyección porque cambian las reglas de juego”, consideró Emiliano Mateozzi, de la comisión de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Bariloche.

Allá por agosto del 2017, Bariloche anunció que comenzaría a exportar a los Emirates Árabes Unidos. Alun-co y la agencia de turismo Tierras Nevadas serían los primeros en comercializar con este país de Medio Oriente ya que contaban con la certificación Halal.

En esa ocasión, las autoridades aseguraron que se evaluaba también la exportación de ganadería, fruta fina, corderos y chivos, entre otros.

“Emiratos Árabes es un país nuevo, con una estabilidad económica impresionante y un poder adquisitivo con un potencial enorme”, argumentó el presidente de la Cámara Argentino Emiratí, Gabriel Osatinsky.

Dos años después, Iaria admitió que ese acuerdo “quedó a mitad de camino”.



El criadero de truchas, de donde salió el lote que partió rumbo a Canadá. (Fotos: Alfredo Leiva)



“Entablamos una excelente relación con el CEO de un grupo económico árabe. Pero viene lento porque nos cuesta ser competitivos con los precios mundiales. Hemos realizado operaciones pero chicas. No logramos mayor volumen”, especificó el socio de Alun-Co.

Durante 2019, esa firma participó en rondas de negocios en China, Vietnam, Estados Unidos, Alemania, Holanda y Bélgica.

“Tuvimos una excelente aceptación pero no podemos terminar de armar la línea de producción para ser más competitivos. Hoy nos falta una sopladora para armar las botellas que sale 200 mil dólares. Al no tenerla, debemos pagar el flete de Buenos Aires. Es costoso y no nos permite competir en el mercado”, recalcó el empresario barilochense.



Un pie en Canadá



El 5 de enero salió el primer cargamento de filetes de truchas congeladas de la firma Manila S.A. rumbo a Canadá. La empresa que tiene un volumen de producción de 650 toneladas prevé destinar el 20% de su producción a este nuevo mercado.

Esta empresa que se dedica a la exportación de trucha fresca y congelada tiene el criadero en Alicura, en Neuquén, y la planta de faena en el barrio Pilar II en Bariloche. Todos los viernes, envía truchas desde el aeropuerto de Bariloche hasta Ezeiza y desde ahí, a Nueva York.



El 30% de retenciones fue un impacto muy grande porque no somos competitivos por precio sino por calidad”. Hernán Iaria, uno de los dueños de la firma de agua Alun-Co.



“Lo hicimos varios años, interrumpimos y retomamos hace 3 meses. Lo recuperamos. Buscando clientes, apareció esta oportunidad en Canadá. Enviamos muestras y ya tenemos una experiencia con Estados Unidos que podemos dar como referencia”, resaltó Eduardo Rottari, uno de los socios de Manila.

Destacó la complejidad de verificar la calidad de los productos. “Está funcionando y ya tenemos dos mercados de exportación en este momento. En el 2020, tendremos un 25 por ciento de producción destinada al mercado interno -que tiene un límite- y un 75% para la exportación. En el mercado externo, uno puede crecer”, señaló.



Chocolate: una marca, una imagen y know how



Desde hace unos 25 años, la chocolatería El Turista exporta chocolates a mercados como Brasil y Chile.

A partir del 2009 se incorporó a Uruguay, México, Colombia, Perú, Bolivia, Estados Unidos, Francia, España, la Isla Mauricio en el Océano Índico y República Dominicana.



la firma Alunco, que espera llevar su agua a Alemania. (Fotos: Alfredo Leiva)



Pero la situación cambió con las restricciones de importación de cacao y hoy se exporta solo a Chile, Brasil y Bolivia.

“En el 2015, hubo que privilegiar una estrategia de mercado y se privilegió la del mercado interno”, indicó Alejandro Saiz, responsable de Ventas de El Turista.

En el último tiempo, la firma decidió “cambiar el concepto”. “No se trata de exportar un producto sino un concepto. Nuestro chocolate, nuestra marca, nuestra imagen y know how. Que el consumidor identifique marca y concepto. Ya tenemos locales en Chile, con franquicias”, especificó Saiz.



Todos los años crecemos en relación al año anterior. Para este 2020, el crecimiento esperado es del 50 por ciento”. Eduardo Rottari, socio de Manila SA, que vende truchas congeladas.



Consideró que más allá de los beneficios de la exportación, “los costos son en dólares”.

“Cuando hay devaluación nos pega automáticamente porque los principales insumos (cacao, leche y azúcar) tiene valor dólar. Todo nos incide e impacta en los costos”, dijo.



Buscan evaluar las acciones para tomar decisiones a nivel provincial



Hoy no hay datos estadísticos a nivel provincial ni de las exportaciones que se realizan, ni de los volúmenes, ni de los destinos.

Al asumir la gobernación de Río Negro, Arabela Carreras creó “Río Negro Exporta”, una agencia de comercio exterior e interior.

“En otras provincias que tienen direccionada su producción al mercado externo se estimulan actividades productivas. Esto se hace en función de datos estadísticos pero Río Negro no tiene esas herramientas”, expresó Darío Barriga, director ejecutivo de Río Negro Exporta.

“Hoy la provincia no cuenta con datos estadísticos propios que puedan servir para toma de decisiones”, agregó el funcionario provincial.



Dato 650 toneladas de trucha es la producción anual de la empresa Maniela. Prevé destinar el 20% al mercado exportador.

Barriga destacó la cantidad de “productos de muy buena calidad con alto valor agregado” en la región.

Pero se requiere un registro de los niveles de producción y luego, evaluar las posibles cadenas de comercialización.

“Entre los cerveceros, por ejemplo, hay quienes exportan y otros que recién empiezan a elaborar. Hay que evaluar acciones para mejorar las exportaciones y para aquel que no alcanza los niveles de producción, ver cómo lo vinculamos con las cadenas de comercialización interna”, puntualizó el funcionario provincial.