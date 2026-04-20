Viedma: imputan a un preso por atacar a una mujer policía durante un allanamiento

Un hombre que ya se encuentra cumpliendo una condena efectiva sumó una nueva causa penal en las últimas horas. Se lo acusa de haber agredido a una agente del Gabinete de Criminalística mientras intentaba escapar de un operativo policial en la capital rionegrina.

Un intento de fuga que terminó en agresión

El hecho ocurrió el pasado 12 de noviembre, alrededor de las 16:35 horas, en una vivienda ubicada en la calle Perú de Viedma. Según la acusación fiscal, efectivos de la Policía de Río Negro arribaron al domicilio para cumplimentar una orden de allanamiento cuando se toparon con el sospechoso.

Al verse cercado, el imputado intentó huir del lugar de manera violenta. En su carrera, embistió y empujó a una empleada policial que participaba del procedimiento, provocando que cayera sobre la vereda y sufriera diversas lesiones leves.

Audiencia por Zoom desde el Penal de Roca

La formulación de cargos se realizó de manera virtual, ya que el acusado participó mediante la plataforma Zoom desde el Complejo Penal de General Roca. En dicha unidad penitenciaria, el sujeto se encuentra alojado cumpliendo una condena por portación ilegal de armas de fuego.

A raíz de este nuevo episodio, la Fiscalía le atribuyó los delitos de resistencia contra la autoridad y lesiones leves.

Estos cargos se formalizaron bajo los artículos 45, 54, 89 y 239 del Código Penal, abriendo así un segundo legajo judicial en su contra.

Las pruebas clave del Ministerio Público Fiscal

Para dar sustento a la imputación, la fiscal del caso presentó un sólido cuerpo de evidencias recolectadas desde el día del incidente. Entre ellas el acta de procedimiento donde se detalla el desarrollo del allanamiento y la mecánica de la agresión.

También sumó el certificado médico que constata las heridas sufridas por la uniformada, así como la denuncia penal con el testimonio de la agente lesionada que ratificó la secuencia de los hechos.

De igual manera se incorporaron las declaraciones de personas que observaron el forcejeo y la posterior detención.

Además, se acreditó que, al momento del allanamiento, el hombre poseía una orden de captura vigente emitida por el Juzgado de Ejecución N° 10 de General Roca.

Cuatro meses de investigación

Tras el pedido de precisiones por parte de la defensa penal, la cual no presentó objeciones formales a la imputación, el juez de garantías interviniente dio por formulados los cargos.

Finalmente, la Justicia dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria por un término de cuatro meses, periodo en el cual se terminarán de producir las pruebas necesarias para elevar la causa a juicio.