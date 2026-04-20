Asspur denunció “persecución sindical” en Río Negro y Weretilneck respondió

El gremio Asspur, que nuclea a trabajadores de la salud pública, denunció públicamente la “persecución sindical” con la quita de licencias gremiales a las dos máximas referentes de la entidad, pero para el Gobierno hay otra explicación e incluso el propio gobernador Alberto Weretilneck negó uno de los hechos.

Asspur circuló una denuncia pública en la que señaló que el Gobierno quitó la licencia gremial a la secretaria general Cesira Mullally y la gremial Marisa Albano, a quien además le iniciaron un “sumario injustificado”.

Diario RÍO NEGRO consultó al gobernador Weretilneck tras un acto en Dina Huapi y el mandatario descartó el quite de la licencia en el caso de Mullally. Dijo que a la dirigenta de San Antonio se le autorizó este beneficio el año pasado y que está vigente hasta junio.

Un caso distinto marcó con Albano. “Nunca tuvo licencia gremial, está ausente del hospital de Viedma desde el 1 de enero”, respondió el gobernador quien dijo que “tiene un sumario por no ir a trabajar, como cualquier empleado que tiene faltas injustificadas en el trabajo”.

Weretilneck señaló que Asspur “no está reconocido” como gremio en la provincia y remarcó que aún con esa situación se concedió la licencia gremial a la secretaria general, con quien remarcó había un buen diálogo en la Mesa de Salud.

Dijo que la situación del sindicato “no es un tema que lo hayamos analizado en el Gobierno”, dejando entrever que el sumario a la profesional de Viedma corre por carriles institucionales de la Función Pública.

Asspur, que tiene inscripción gremial desde diciembre de 2023- participó de las Mesa de Salud que conformó el ministro de Salud, Demetrio Thalasselis en 2024, y de la que participa también ATE. Sin embargo, el sindicato de los trabajadores hospitalarios no tiene participación en la Función Pública ni discusión salarial.

Unter tiene una conducción «muy ideologizada»

En materia gremial, Weretilneck también fue consultado por el vínculo con Unter, que concluyó el viernes sus 48 horas de paro: “Es una conducción gremial muy ideologizada”, afirmó y dijo que tienen una “postura de enfrentamiento con el Gobierno” por lo que entendió que “no hay mucho por hacer”.

“Hay que tener paciencia y que el correr del tiempo nos vaya dando la posibilidad de encontrar al menos algún punto de acuerdo”, afirmó ante la prensa.