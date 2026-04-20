Gracias a Vaca Muerta, Neuquén tuvo el mejor marzo de la historia en el segmento del gas natural

Los desarrollos de Vaca Muerta volvieron a traccionar con fuerza la producción de hidrocarburos de Neuquén, que en marzo dejó excelentes novedades. En el caso del petróleo la producción rozó el récord histórico y quedó apenas unos barriles por debajo, pero fue el segmento del gas natural el que dio el salto y marcó el mejor marzo en términos de producción en más de 100 años de historia de los hidrocarburos de Neuquén.

En detalle, de acuerdo a los registros oficiales de la Secretaría de Energía de la Nación analizados por este medio, durante el mes pasado los yacimientos de Neuquén entregaron un promedio de 100,03 millones de metros cúbicos por día.

Este es el nivel más alto registrado en la historia de Neuquén para un mes de marzo, fundamentalmente porque los picos de demanda de Argentina se dan en el invierno, en coincidencia con la mayor demanda de gas natural de los usuario residenciales por el frío.

Lo que sucedió el mes pasado fue, en resumen, un cambio en el origen del gas natural, dado que si se observa el total del país la demanda fue muy similar a la de marzo del año pasado: 139,36 millones de metros cúbicos diarios el mes pasado, versus 138,26 del año pasado.

El cambio estuvo precisamente en el punto de origen del gas, pues la producción de Neuquén pasó de 88,69 millones de metros cúbicos por día en marzo de 2025 a los 100,03 del mes pasado, un alza del 12,78%.

El efecto Vaca Muerta en el gas barato

En términos de demanda de gas natural marzo es lo que se conoce como un mes valle, es decir, de baja demanda. Pero esa baja se debe en realidad a los usuarios residenciales, que en marzo suelen apagar los aires acondicionados (la energía eléctrica se genera mayormente con gas) pero no han prendido aún los calefactores.

Dicho esto, el mayor flujo de gas durante marzo va a los usuarios industriales, tanto del sector de la generación eléctrica, como al resto de las industrias electrointensivas. Y es aquí en donde el origen del gas sí puede ser cambiado, dado que los usuarios residenciales no tienen la posibilidad de optar de proveedor.

La mayor presencia de gas de Neuquén en las redes del país durante marzo marca que hubo un cambio en los flujos habituales que, en una parte, responde a los menores precios a los que se ofrece un tipo de gas específico de Vaca Muerta: el gas asociado.

Este tipo de producción es la que se extrae de un mismo pozo que produce petróleo, con lo cual la petrolera se encuentra ante una disyuntiva: si no tiene a quien venderle el gas que sale de su pozo, no puede seguir extrayendo el petróleo que en marzo ya se vio incentivado por la disparada del Brent por el conflicto en Medio Oriente.

Esto llevó a que en algunos contratos de corto plazo, los spot, se llegan a pagar valores casi irrisorios, de 4 centavos de dólar, y en general valores mucho más bajos que los 3,50 dólares el millón de BTU que es el promedio de los contratos del Plan Gas.Ar.

La producción de petróleo subió en marzo

En el caso del petróleo, la producción de Neuquén también dejó buenas noticias en marzo, pues volvió a incrementarse. En concreto, durante el mes pasado se extrajo un promedio de 609.405 barriles de petróleo por día, casi un 1% por encima del nivel del mes pasado y apenas un par de barriles debajo del récord histórico que es de enero de este año con 610.793 barriles por día.

En la comparación interanual, la producción de Neuquén marca cómo se disparó, pues el alza es del 36,63%, ya que en marzo del año pasado la producción había sido de 466.025 barriles diarios.

Y en lo que hace a la producción total del país en el segmento del petróleo, los registros oficiales también marcan que está muy cerca del récord histórico, con 867.249 barriles por día, pero con la posibilidad de que en los próximos días este valor suba un poco más.

Esto es algo que técnicamente no debería suceder, pues las empresas tienen un plazo estricto para presentar sus declaraciones juradas, pero en la práctica ya son varios los meses en los que se registra el ingreso de nuevas declaraciones por fuera del plazo normado.