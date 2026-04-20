¿Cómo estará el tiempo este martes 21 de abril 2026 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos

Mejora el tiempo en el norte patagónico: tras la inestabilidad, vuelve el sol a los valles.-

El inicio de semana en el norte de la Patagonia estuvo marcado por el cielo cubierto y la inestabilidad, pero el escenario cambia a partir de este martes 21 de abril 2026.

Según el reporte de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), la jornada se presentará con tiempo bueno y un leve ascenso de la temperatura. Tras el aire fresco que se sintió en valles, meseta y costa, el cielo se mostrará mayormente despejado, marcando el inicio de un período de estabilidad que se mantendrá durante los próximos días en toda la región.

LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín

Cielo mayormente cubierto durante todo el día.

Viento del oeste. Ráfagas de entre 23 y 47 kilómetros por hora.

MIN. 5°C | MÁX. 11°C.

LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao

Parcialmente nublado.

Temperaturas bajo cero hacia la noche.

MIN. -1°C | MÁX. 14°C.

NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil

Cielo mayormente despejado, con nubosidad en aumento hacia la noche.

Mínimas bajo cero hacia la noche.

MIN. -1°C | MÁX. 15°C.

CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul

Cielo parcialmente nublado.

Viento del oeste – noroeste, con ráfagas de hasta 22 kilómetros por hora.

MIN. 0°C | MÁX. 18°C.

VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina

Cielo mayormente despejado, con nubosidad en aumento hacia la noche.

Viento del noroeste, con ráfagas de hasta 33 kilómetros por hora.

MIN. 4°C | MÁX. 20°C.

ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas

Cielo mayormente despejado durante todo el día.

Viento del sur y oeste, sobre todo hacia la noche.

MIN. 3°C | MÁX. 20°C.