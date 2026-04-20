¿Cómo estará el tiempo este martes 21 de abril 2026 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos
Después de un lunes gris y con descenso de temperatura en la región, el pronóstico anticipa una mejora en las condiciones este martes 21 de abril 2026. Qué dice la AIC para los valles, la meseta y la costa rionegrina este martes.
El inicio de semana en el norte de la Patagonia estuvo marcado por el cielo cubierto y la inestabilidad, pero el escenario cambia a partir de este martes 21 de abril 2026.
Según el reporte de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), la jornada se presentará con tiempo bueno y un leve ascenso de la temperatura. Tras el aire fresco que se sintió en valles, meseta y costa, el cielo se mostrará mayormente despejado, marcando el inicio de un período de estabilidad que se mantendrá durante los próximos días en toda la región.
LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín
Cielo mayormente cubierto durante todo el día.
Viento del oeste. Ráfagas de entre 23 y 47 kilómetros por hora.
MIN. 5°C | MÁX. 11°C.
LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao
Parcialmente nublado.
Temperaturas bajo cero hacia la noche.
MIN. -1°C | MÁX. 14°C.
NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil
Cielo mayormente despejado, con nubosidad en aumento hacia la noche.
Mínimas bajo cero hacia la noche.
MIN. -1°C | MÁX. 15°C.
CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul
Cielo parcialmente nublado.
Viento del oeste – noroeste, con ráfagas de hasta 22 kilómetros por hora.
MIN. 0°C | MÁX. 18°C.
VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina
Cielo mayormente despejado, con nubosidad en aumento hacia la noche.
Viento del noroeste, con ráfagas de hasta 33 kilómetros por hora.
MIN. 4°C | MÁX. 20°C.
ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas
Cielo mayormente despejado durante todo el día.
Viento del sur y oeste, sobre todo hacia la noche.
MIN. 3°C | MÁX. 20°C.
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