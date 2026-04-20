Exportaciones en alza y freno importador: fuerte salto del superávit externo en marzo 2026

El ingreso de dólares por el comercio exterior se cuadruplicó en marzo y alcanzó a U$S 2.523 millones, a favor del aumento de las exportaciones agropecuarias y energéticas, y un freno de las importaciones por menor actividad interna.

El superávit comercial se dispara y cuadruplica el ingreso de dólares

Este fuerte ingreso de divisas fue uno de los factores que provocaron la apreciación de 5% del peso durante el mes pasado.

Las ventas externas subieron 30,1% a U$S 8.645 millones, mientras que las importaciones avanzaron 1,7% a U$S 6.122 millones.

De esta forma, el primer trimestre cerró con exportaciones por U$S 21.853 millones e importaciones por U$S 16.345 millones, lo que dejó un superávit de U$S 5.508 millones. Este monto es cinco veces superior a los U$S 1.061 millones que se habían obtenido en el mismo período de 2025.

El resultado fue informado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y sobre el se apoya el Gobierno para rechazar los cuestionamientos acerca de un “atraso cambiario”.

Todos los principales rubros de exportación presentaron un importante crecimiento interanual. Los productos primarios aumentaron 56,2%, las manufacturas de origen industrial (MOI) 26,4%, combustibles y energía 23,2% y manufacturas de origen agropecuario (MOA) 18,9%.

La dinámica de las exportaciones fue explicada principalmente por la suba de 25,3% interanual en las cantidades exportadas, en tanto los precios se incrementaron 3,9%.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que “se registró un récord de exportaciones de combustibles y energía, alcanzando un superávit comercial energético de U$S 1.090 millones, el mayor de la historia para un mes individual”.

Las exportaciones alcanzaron U$S 1.235 M (+23,2% interanual), mientras que las importaciones fueron de U$S 145 M (-38,5% interanual).

Así, en el trimestre, las ventas externas del sector treparon a U$S 2.837 M (+1,9% interanual), con importaciones por U$D 432 M (-35,7% interanual), lo cual dejó un saldo positivo de U$S 2.405 millones.

Dentro del sector agropecuario, se destacaron las subas de 11,5% en maíz y de 7,7% en harina y pellets de soja, aceite de soja en bruto 5,5%, trigo 4%, aceite de girasol en bruto 2,9% y carne bovina 2,7%.

El cambio en la tendencia en lo que refiere al campo se explica por el factor climático que este año jugó a favor del sector.

“El dato de la balanza comercial tiene matices: los términos del intercambio cayeron 1,8% interanual, los precios de las importaciones suben más rápido que los de exportación, y las compras al exterior se contrajeron en volumen. El superávit es real, pero descansa más en el ciclo agropecuario y energético que en una mejora de fondo”, señaló el economista Tomas Amerio, de la Fundación Libertad y Progreso.

Por su parte, Santiago Casas, economista jefe de EcoAnalytics precisó que “la combinación del shock externo de Medio Oriente y una demanda interna aún débil, están impulsando un superávit comercial excepcional y la apreciación del peso”.

Casas señaló que “la debilidad de la demanda interna continúa limitando la recuperación de las importaciones”.

“En términos de cantidades, las compras externas cayeron 3,7% interanual, reflejando el estancamiento de los sectores ligados al consumo y la inversión doméstica”, indicó el economista.

La relación con el Mercosur fue deficitaria para la Argentina en U$S 401 millones. Se registró un rojo de U$S 295 millones con Brasil, de U$S 305 millones con Paraguay y un superávit de U$S 132 millones con Uruguay. El curioso resultado deficitario con Paraguay se explica por importaciones temporarias de soja para ser industrializadas.

En tanto, con la Unión Europea, con la que el 1° de mayo comenzará a regir el acuerdo de libre comercio, también hubo un déficit comercial de U$S 36 millones. A su vez, con China el rojo fue de U$S 571 millones.

Por su parte, el intercambio comercial con los Estados Unidos dejó un saldo positivo de U$S 292 millones.

Corresponsalía Buenos Aires