Tragedia en Cinco Saltos: hallaron a una persona muerta dentro de un auto en un canal de riego

Una persona murió este lunes por la mañana luego de que el vehículo en el que se trasladaba terminara dentro de un canal de riego en la zona rural de Cinco Saltos. El rodado fue detectado por la policía de la Brigada Rural que recorría el sector y dio aviso inmediato a las autoridades, según confirmaron fuentes oficiales a este medio.

El hecho ocurrió en el paraje La Parra, en zonas de chacras, a aproximadamente un kilómetro del ejido urbano de la ciudad. Allí quedó el automóvil, el Fiat Sierra, volcado con las ruedas hacia arriba y parcialmente cubierto por el agua.

De acuerdo con la información que brindaron fuentes oficiales de la Brigada Rural el hallazgo se produjo poco después de las 9.30, cuando un integrante observó la presencia del auto dentro del cauce. Inmediatamente se dio aviso a personal de la Comisaría 43 y al cuartel de bomberos de Cinco Saltos.

Investigación en el canal y tareas periciales tras el hallazgo del vehículo

Fuentes consultadas por este medio señalaron que, tras la llegada de los bomberos, intervino el equipo de buzos, que descendió al canal y halló en el interior del vehículo a una persona sin vida. A partir de ese momento se convocó al cuerpo médico forense, que realizó tareas en la escena.

Mientras avanzaba el operativo, los efectivos aseguraron el auto con sogas para impedir que la corriente lo desplazara.

De acuerdo con información oficial, el titular registral del rodado sería un vecino de Cipolletti aunque la identidad aún no fue confirmada.