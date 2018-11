Concejales investigarán a la única opositora del Contralor

Los concejales de Juntos Somos Bariloche, junto al PRO, definieron iniciar un proceso de investigación a la presidenta del Tribunal de Contralor, Julieta Wallace. Con los votos negativos del Frente para la Victoria, se decidió en la Comisión Legislativa.

El pedido fue efectuado por el jefe de Gabinete, Marcos Barberis, que denunció que Wallace “salió a comunicar a los medios de prensa una situación manifiestamente falaz”.

Barberis manifestó su molestia porque la integrante del Frente para la Victoria difundió que “el Tribunal de Contralor debía iniciar una acción de responsabilidad en su contra pese a que aun no fue resuelto” y no hay resolución del cuerpo.

Más información: Un funcionario puede ser multado por irregularidades en una fiesta

“Se aprecia entonces que Wallace, a través de un relato informativo parcial, incompleto y sesgado, ha lesionado el honor de mi parte en la medida en que hay emitido información falsa”, señaló Barberis en la nota que envió al Concejo Municipal.

Y agregó: “es una situación de absoluta mala fe de una funcionaria pública quien en ejercicio de sus funciones ha contrariado palmariamente la ética pública”.

El presidente del Concejo Municipal, Diego Benítez, argumentó que “la ordenanza de ética pública plantea esto de alguna manera: si alguien denuncia éticamente a un funcionario, yo tengo la obligación de tratarlo. Se decidió avanzar y pedir información”.

Wallace, por su parte, calificó como “grave” la denuncia “en tanto atenta contra el normal funcionamiento de las instituciones de la ciudad”.

“Mi función es de control, en minoría por el partido político de la oposición. Hubo reiterados intentos del ejecutivo de incidir en las decisiones del Tribunal a tal punto que una integrante del oficialismo renunció”, señaló la abogada del Frente para la Victoria.

Insistió en que “fue el instructor sumariante del Tribunal quien promovió el juicio de responsabilidad de Barberis. Yo simplemente salí a hablar de algo que está en tratamiento y que es de interés público. No salí a hablar de la esfera privada. No me van a frenar ni me van a asustar con estas conductas amenazantes. Voy a seguir ejerciendo mi rol de control”.

También te puede interesar: Barberis cruza a la presidenta del Contralor con una carta documento