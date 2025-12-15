Un 40% del padrón en Neuquén buscó el descuento excepcional de tasas

Unos 42.000 contribuyentes de la ciudad se volcaron a la página web de la municipalidad para lograr los descuentos excepcionales por el botón de beneficios que reducirá a la mitad o más las tasas retributivas a partir de enero. «Soy neuquino, cómo hago para tener el descuento» le dijo hoy un jubilado al personal de atención al ciudadano en la municipalidad de Neuquén, que le explicó el acceso al portal de la comuna y le facilitó el click, que, en su caso, habilitaba el 100% de exención de pago.

Según explicó el secretario de Finanzas de la comuna, Fernando Schpoliansky, todas las personas que figuran como jubiladas en los registros de contribuyentes, fueron cargadas para la exención de forma automática. Pero hubo personas que no notificaron su condición de jubiladas en el área de ingresos públicos, por lo que en esta campaña de descuentos por el botón, debían realizar la operación.

La mayoría de los inscriptos para los descuentos, fueron frentistas, residentes de casas de familia. En menor porcentaje los comercios y Pymes, con algunas adhesiones de personas con discapacidad.

Los beneficios del 100% estaban destinados a jubilados y personas con discapacidad. Los comercios obtenían un 40% de reducción para las tasas, un 30% las empresas y un 50% los hogares que calificaban como familia neuquina, con más de dos años en la ciudad capital.

Hasta hoy las adhesiones llegaron a 42.0000 de un padrón que supera los 110.000 contribuyentes, informó Schpoliansky. El plazo máximo venció a las 15 de hoy, porque el área de recaudaciones y recupero debía iniciar la emisión de las boletas para el mes de enero. Los descuentos corresponden al cobro de las tasas para el ciclo 2026.

Cuando se lanzó el plan «descuento neuquino» hubo indicaciones de que en enero o febrero se podría rehabilitar el botón para quienes no pudieron hacer el trámite en la página, o no supieron cómo hacerlo, sin embargo, no había certezas de la apertura nuevamente del botón para reducción del cobro de las tasas.

Del total, unos 30.000 contribuyentes correspondieron a familias, en menor medida adhirieron los negocios de la ciudad y fue importante la inscripción de vecinos con alguna discapacidad que lograron las reducciones a partir de enero, habilitadas a demanda por la aplicación del botón de descuento.