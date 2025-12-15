Con «superávit único», la municipalidad de Neuquén invertirá $3.000 millones en asfalto: pavimentan 130 cuadras

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, anunció la puesta en marcha de un paquete de obras que suman la pavimentación de 130 nuevas cuadras, financiadas con una inversión que supera los $3.000 millones de pesos. Los trabajos se enmarcan en el plan municipal «Orgullo Neuquino», el cual el jefe comunal destacó como un caso atípico en el país.

Gaido enfatizó que las obras se financian con fondos propios a partir del superávit económico de la Municipalidad, algo que consideró «único en la Argentina de la actualidad». Se estima que los trabajos en los barrios centrales se extenderán por cuatro meses.

Pavimentación masiva en Neuquén y el desafío de Rincón del Río

La inversión millonaria se concentrará en dos de los barrios más extensos y poblados de la ciudad:

Islas Malvinas: Se pavimentarán 85 cuadras .

Se pavimentarán . Villa Ceferino: Se asfaltarán 45 cuadras.

Gaido utilizó el anuncio para destacar la intervención municipal en Rincón del Río, un sector donde la Municipalidad debió suplir una falla del sector privado. El intendente recordó que el desarrollador no realizó una obra pluvial fundamental, y fue la Comuna la que asumió la tarea.

«Es muy importante poner en valor las obras pluviales, y en el caso específico de Rincón del Río, la Municipalidad vino a resolver una situación que tenía que hacer el sector privado”, afirmó Gaido.

El avance de los trabajos y el cronograma

La obra pluvial en Rincón del Río, esencial para el escurrimiento del agua en épocas de lluvia, está próxima a finalizarse, según detalló Alejandro Nicola, secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano.

Respecto a la pavimentación en ese sector, Nicola explicó que el cordón cuneta ya «está prácticamente listo», faltando solo la preparación del suelo y la colocación de la carpeta asfáltica.

El jefe comunal subrayó que el plan «Orgullo Neuquino» es continuo y abarca toda la capital, con obras de asfalto en marcha en Valentina Sur, Confluencia y Parque Industrial.