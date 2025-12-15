Advertencia para un juez de Bariloche por resolver por escrito sin hacer audiencia oral

El juez de Juicio, Sergio Pichetto, advirtió un mal procedimiento del juez de Garantías, Víctor Gangarrosa, en el expediente que involucra al expresidente de la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB), Carlos Aristegui, por haber cancelado la opción de transformar la acción pública en privada por escrito sin dar lugar a una audiencia oral.

El caso que se debate en la Justicia es el hecho de que Aristegui abonó con fondos de la CEB 2.420 dólares a una consultora para que analice si debía seguir en la presidencia de la entidad o no, como finalmente ocurrió tras el triunfo de la lista Roja dos años atrás.

La discusión parecía saldada porque el expresidente ofreció restituir esos fondos a la entidad y así lo acordó con un criterio de oportunidad impulsado por la fiscalía. Incluso lo pagó efectivamente a los pocos días de ese convenio. Pero el abogado Ernesto Saavedra, en representación del Consejo de Administración de la CEB (dominada por el sector opositor a Aristegui), de manera posterior pidió seguir con la causa por defraudación con un acción privada, debido a que la fiscalía dio por concluido el caso con el acuerdo y la reparación económica, entendiendo que no afectaba al interés público y quedaba extinguida la acción penal.

El expresidente de la CEB, Carlos Aristegui (centro), restituyó el dinero que había pagado a través de la CEB a una consultora, pero igual la cooperativa quiere llevarlo a juicio. Foto: Chino Leiva

Pichetto escuchó al abogado de la CEB y al defensor de Aristegui, Martín Govetto, ambos con reproches distintos respecto de todo el proceso vivido, y concluyó que antes de haber llegado a esta instancia de revisión el juez original de la causa, Víctor Gangarrosa, debería haber concedido una audiencia para escuchar los planteos de las partes que no hizo porque resolvió con una sentencia escrita cerrar la posibilidad de seguir con la acción privada por el delito de defraudación.

Pichetto ironizó al señalar que a esta audiencia de revisión llegaron «con muchas ganas de hablar» los abogados, que tuvieron cruces tensos e interrupciones.

El abogado Ernesto Saavedra representa a la CEB Bariloche y quiere avanzar en una acción penal contra el expresidente Carlos Aristegui. Foto: Chino Leiva

También hoy se discutió que Saavedra cambió de parecer porque en audiencias previas con el juez Gangarrosa había aceptado el acuerdo de restitución del dinero y el defensor entendió que por eso el magistrado cerró el caso. Pero de manera posterior incluso al pago del dinero, el abogado de la CEB volvió con otra petición por una decisión nueva del Consejo de Administración que quiere continuar el litigio más allá de haber recuperado el dinero.

El juez de Garantías no realizó una nueva audiencia por el planteo de seguir la acción penal y la descartó de plano mediante una sentencia por escrito, según se ventiló en la audiencia de revisión de este lunes en la que el juez Pichetto remarcó un error de base por no respetar la oralidad prevista por la legislación vigente.

Por eso, ordenó que “debe llevarse adelante una audiencia para escuchar a las partes y tener mayor información” para decidir si se hace lugar a la acción privada o no.