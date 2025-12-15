Las reformas de Milei: el voto y el análisis de los diputados y senadores de Río Negro y Neuquén

El proyecto de ley de ‘Modernización laboral’ tuvo, como la Ley Bases, un escriba que hizo agregados ultrareformistas de último momento: Federico Sturzenegger sumó el capítulo impositivo que no se había consensuado en el marco del Consejo de Mayo ni en ninguna de las reuniones que cada martes, durante tres meses, tuvieron los representantes de la UIA, CAME, Anses, los bancos, del Ministerio de Desregulación; la senadora Carolina Losada y el diputado rionegrino Sergio Capozzi en representación del Congreso y hasta el propio secretario de Trabajo, Julio Cordero.

Los nuevos ítems demoraron la presentación ante el Senado y el inicio de la actividad parlamentaria. Incluso podrían demorar la media sanción o dificultar la estrategia de Patricia Bullrich para sumar votos a los 21 propios con los que ya cuenta. Al igual que la Ley Bases podría sufrir alguna mutación hasta lograr el mágico número de 36 voluntades, la mitad más uno de la cámara alta.

El Bloque Justicialista que reunificó José Mayans está alineado, incluso por ahora y salvo una catástrofe parlamentaria, los cuatro senadores de Convicción Federal trabajan en interbloque bajo su mando. Ahí están por ejemplo el senador catamarqueño Guillermo Andrada, amigo de su gobernador Raúl Jalil, y la jujeña Carolina Moisés que también habla con el dialoguista Jalil y con el salteño Gustavo Sáenz. Quizás sean votos divididos para el Presupuesto 2026 pero no lo parecen para la reforma laboral.

Esta semana, ya con el borrador de la reforma circulando, los justicialistas recibieron a la CGT y expresaron su rechazo absoluto al proyecto. En la reunión estuvieron los senadores rionegrinos Martín Soria y Ana Marks que mantienen una férrea postura en contra. Un día después también los visitaron los sindicalistas de la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores.

En el Comahue las fuerzas tradicionales perdieron lugares en el Congreso. Unión por la Patria garantiza tres votos en contra en Diputados y los dos del Senado. La Neuquinidad tiene uno en cada cámara pero La Libertad Avanza suma después de octubre cinco diputados nacionales y tres senadores a partir de la primera sesión, cuando será incorporado Enzo Fullone. La jura es apenas un trámite.

Sergio Capozzi , diputado del PRO. Foto: Archivo.

El décimo diputado regional, Sergio Capozzi, tiene su propia estrategia apenas supeditada a las decisiones que tome el bloque que integra, Provincias Unidas. Bajo el mando de Gisela Scaglia el heterogéneo grupo reclamará este lunes la incorporación de un diputado extra a la comisión de Presupuesto y Hacienda donde arrancará la discusión de la ley de leyes.

Martín Menem le dio cuatro lugares al interbloque del PRO y la UCR y sólo tres a Unidos, el interbloque que comanda Scaglia y que tras superar tensiones sumó a Miguel Pichetto y Nicolás Massot y a dos diputados de la Coalición Cívica. Menem les restó porque Juan Schiaretti aún no asumió y tiene al menos un par de meses de reposo tras una intervención quirúrgica lo que deja al PRO-UCR en superioridad.

Alfil de Karina Milei, Menem convocó para este lunes a un par de comisiones con el propósito de arrancar el debate del Presupuesto y también de la Reforma Fiscal y del proyecto de Inocencia Fiscal. Ninguna de las iniciativas pasaría el filtro del peronismo, al menos de los que se mantienen en Diputados bajo la conducción de Germán Martínez como es el caso de los rionegrinos Marcelo Mango y Adriana Serquis y del neuquino Pablo Todero. Lo mismo corre para Soria y Marks: votarán en contra todas las reformas presentadas en Extraordinarias por el Gobierno.

Descontado que los libertarios regionales son soldados del oficialismo, queda como incógnita la decisión de La Neuquinidad. Rolando Figueroa anticipó que conversará con otros gobernadores sin comprometer el voto de su espacio.

La senadora Julieta Corroza no anticipará su postura para ninguna ley. Y dijo a este medio que “la decisión de conformar un monobloque responde a la necesidad de mantener autonomía política y defender los intereses de la provincia por encima de cualquier alineamiento nacional”. Agregó que “cada decisión legislativa debe contemplar su impacto directo en la vida de las y los neuquinos, sin resignar el diálogo ni el trabajo conjunto con el resto de los bloques”. También subrayó que analizará cada iniciativa “siempre pensando en cómo afecta a Neuquén y a los neuquinos” por lo que previo a las votaciones en Extraordinarias tendrá reuniones con los ministros de cada área.

Capozzi, en cambio, ayudó a redactar la reforma laboral aunque tiene reparos y hubiera preferido que la iniciativa se dividiera en por lo menos tres proyectos distintos. Lo mismo pasó con la Ley Bases: el Gobierno intentó votar todo el paquete a libro cerrado y hasta lo retiró en el primer intento para mutilarlo en la segunda oportunidad.

El rionegrino del PRO que sorprendió al pasarse a Provincias Unidas se mantiene en línea tanto con el gobernador Alberto Weretilneck como con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, uno de los principales aportantes a la “U”. Su postura ejemplifica lo que sucede con muchos legisladores de posiciones intermedias, por fuera de la polarización entre libertarios y peronistas. Votaría el Presupuesto en general pero se desmarcaría en particular contra el recorte en hidrocarburos o en ciencia y tecnología que afecten a la región.

En el caso de la reforma laboral fue él quien le advirtió a Patricia Bullrich que en su interbloque se cuestiona al Senado como cámara de origen por los cambios en Ganancias e IVA y la quita de otros impuestos. No votará a favor la reducción de aportes patronales y tiene disidencia sobre el cambio en las indemnizaciones con el sistema FAL que podría terminar mal, dijo, como las AFJP en los años 90. Más allá de lo que defina el interbloque su voto será positivo para el blanqueo y la Responsabilidad Fiscal, otras dos iniciativas a las que Nación quiere dar media sanción esta misma semana.

La agenda en el Senado

Los planes del Gobierno se topan en el Senado con la agenda legislativa que coordina Victoria Villarruel. La Vicepresidente y titular del cuerpo convocó a reunión de Labor Parlamentaria para el martes 16 por la mañana. En ese encuentro los jefes de bloque consensuarán el modo de llegar al recinto con la reforma laboral que es prioridad para el Poder Ejecutivo.

Por cuestiones reglamentarias sin dictamen de comisión se necesitan dos tercios de los votos, número imposible para La Libertad Avanza, incluso si suma aliados y senadores que respondan a los gobernadores. La misma mayoría especial se exige si entre el dictamen de comisión y la sesión no transcurren siete días. Por lo tanto, La Libertad Avanza necesita un trámite exprés esta semana si pretende votar la media sanción antes de Navidad.

En Diputados, desde donde opositores exigen ser cámara de origen por el capítulo impositivo, prevén que recién en febrero les tocará recibir el proyecto que modifica de plano el régimen de empleo.

En cambio para el Presupuesto 2026 LLA tiene más chances de apurar el trámite gracias a los votos propios y quizás a una buena cosecha de abstenciones entre quienes exigen incorporar incremento en las partidas para discapacidad, universidades y salud pediátrica, como Provincias Unidas que tenía su propia iniciativa. Además sería incongruente con el reclamo al Gobierno para que se rija por una ley y no prorrogando el Presupuesto del 2023 año tras año.

Martin Menem quiere conformar comisiones este lunes, discutir el martes y sesionar miércoles y jueves para dar media sanción primero al Presupuesto y luego a la Reforma Fiscal y al proyecto de Inocencia Fiscal.