Convocarán a una funcionaria nacional por la línea 102

El intendente Gustavo Gennuso se comprometió ante un grupo de mujeres nucleadas en la asamblea “Ni una menos Bariloche” a convocar a la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Fabiana Tuñez, en relación al futuro de la línea 144 para casos de violencia de género en la ciudad.

El reclamo de las mujeres comenzó semanas atrás cuando el intendente anunció que la línea local 102 sería absorbida por la línea nacional 144. Luego de varios pedidos, las organizaciones lograron una audiencia que se concretó ayer por la tarde en la municipalidad. No solo estuvo presente Gennuso sino también la secretaria de Desarrollo Social de Bariloche, Alejandra Schneebeli.

“Gennuso insiste en que hay que cerrar el 102 porque se lo imponen desde Nación para unificarla con la 144. Las compañeras le explicaron que la ley 26.485 pone un piso pero no un techo. Entonces, si tenemos algo mejor que es superador porque brindamos un servicio conformado por personas de Bariloche no hay por qué desmantelarlo”, explicó Marina Schiffrin, integrante de la asamblea y agregó: “Cuando lográs un estandar en derechos humanos, no podés ir para atrás”.

Más información: Gennuso defendió el cierre de la Línea 102 para violencia de género

Las mujeres no rechazaron la posibilidad de cambiar el número de atención al 144 pero pidieron mantener el servicio actual. “Las mujeres que atienden las urgencias son muy sensibles y comprometidas. Son de Bariloche, conocen la zona y se han capacitado para lo que hacen. Desmantelar un servicio como este solo se entiende como una política neoliberal”, agregó Schiffrin.

En el encuentro, las mujeres recordaron también que en Bariloche, se triplicaron las causas judiciales por violencia de género.

“Le planteamos la situación de un llamado de emergencia de una vecina que requiere auxilio y vive en un barrio que todavía no tiene números en la calle. La mujer explica y la operadora conoce la geografía y puede enviar un patrullero. ¿Qué pasa si la atienden en Buenos Aires? Lo mismo que cuando llamás a un seguro que no entienden dónde estás”, señaló Schiffrin.

Las mujeres le pidieron participación al intendente ante la visita de la responsable nacional del Instituto Nacional de las Mujeres a Bariloche. “Hubo un compromiso de Gennuso a abrir la participación. Lo que pedimos también es que nos convoquen en un horario por la tarde para que seamos más las que podamos estar presentes ya que muchas trabajan o tienen hijos pequeños”, plantearon.