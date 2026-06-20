Una funcionaria de la defensa pública quedó al frente del concurso para fiscal de Rincón de los Sauces

El fiscal general tiene que completar su equipo en la región Vaca Muerta. Foto Matías Subat.

De los cinco profesionales que se habían inscripto originalmente para ser fiscal del caso en Rincón de los Sauces, sólo dos quedan en carrera. Cintia Moya y José Alberto Quintero Marco fueron los únicos postulantes que se presentaron esta semana en el Consejo de la Magistratura de Neuquén a rendir el examen escrito y oral.

La candidata, que es funcionaria de la defensa pública penal en la localidad petrolera, obtuvo el mejor puntaje en esta etapa.

El concurso se abrió luego de que Rocío Rivero, que se desempeñaba desde 2020 como fiscal de Rincón, se trasladara a Neuquén capital. Hoy integra el equipo del fiscal jefe de Delitos Económicos Pablo Vignaroli.

Desde el momento en que autorizaron su pase, el Consejo y la Legislatura advirtieron que sería difícil cubrir el cargo. Entre otros motivos, por el costo y las condiciones de vida en la ciudad petrolera.

Calificaciones

El jurado integrado por Carolina Ahumada (académica) y Natalia Rivera (fiscal del caso de Chos Malal) fue el encargado de intervenir en la evaluación técnica. Moya obtuvo un total de 33 puntos de un máximo de 40: sacó 16 en el examen escrito y 17 en el oral.

Actualmente es asesora jurídica de la defensora penal de Rincón, Beatriz del Valle Chavero.

En segundo lugar quedó el abogado Quintero Marco. Cosechó un total de 22 puntos: 12 en el escrito y 10 en el oral.

Ambos pueden impugnar las notas.

Si se suma esta calificación con la que lograron por antecedentes, Moya queda primera en el concurso con 36,24 puntos. Quintero Marco tiene un parcial de 28,33.

La última instancia que deberán sortear es la entrevista personal. Cada consejero y consejera le otorga un puntaje, según el perfil del cargo. Recién entonces se establece el orden de mérito definitivo.

La designación debe pasar luego por la Legislatura para obtener acuerdo.