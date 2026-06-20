Cristina Kirchner saludó desde el balcón a la militancia que marchó tras el banderazo en Parque Lezama

Cristina Kirchner salió al balcón de su departamento en Constitución para saludar a las personas que hicieron un banderazo.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner salió este sábado al balcón de su domicilio de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, para saludar a los militantes que se movilizaron hasta allí luego del banderazo realizado en Parque Lezama.

Vestida con un suéter celeste y blanco en alusión al Día de la Bandera y un jean blanco, la exmandataria agradeció las muestras de apoyo y acompañó los cánticos de los simpatizantes que se congregaron frente a su vivienda.

La convocatoria tuvo su origen en el acto realizado durante la tarde en Parque Lezama, organizado por la agrupación La Cámpora bajo la consigna “Banderazo por Argentina. Por Cristina”. Tras la finalización del encuentro, cientos de personas iniciaron una marcha hacia el domicilio de la exvicepresidenta, entonando canciones y consignas vinculadas al peronismo.

El acto central contó con la participación del diputado nacional Máximo Kirchner, quien fue el único orador de la jornada. Durante su discurso, defendió el liderazgo político de su madre y cuestionó a sectores del peronismo que, según sostuvo, intentan disputar la conducción del espacio sin respaldarla en este momento.

La movilización se desarrolló a un año de la condena dictada contra Cristina Kirchner en la denominada Causa Vialidad, por la cual cumple arresto domiciliario. Los asistentes reclamaron su liberación y expresaron su respaldo político a la exmandataria.

Entre los presentes se encontraban intendentes bonaerenses, legisladores nacionales y dirigentes de Unión por la Patria, además de exfuncionarios y referentes del peronismo que acompañaron la convocatoria.

Tras el acto en Parque Lezama, la concentración continuó frente al domicilio de Cristina Kirchner, donde la exmandataria volvió a mostrarse públicamente y saludó a la militancia desde el balcón en una imagen que volvió a reunir a sus seguidores en las calles de la Ciudad de Buenos Aires.