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Nieve, viento y frío extremo: las horas críticas de la alerta en Neuquén y Río Negro antes de la llegada del invierno

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que la alerta amarilla impactará gran parte Río Negro y Neuquén. Mirá el detalle de las zonas afectadas .

Redacción

Por Redacción

Alerta por nieve en Río Negro

Alerta por nieve en Río Negro

En la previa del inicio de la temporada invierno, el Servicio Meteorológico Nacional lanzó una alerta amarilla que tendrá gran impacto en distintos sectores de las provincias de Neuquén y Río Negro. El fuerte temporal combinará viento, frío extremo y hasta nieve.

Las horas críticas de la alerta en Neuquén y Río Negro

El organismo nacional informó que este sábado se prevé el regreso de vientos del sector oeste con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

El temporal se intensificará hacia la tarde, pero se espera que haya una leve mejoría durante la noche.

Los sectores en alerta por viento, son: Este de Loncopué – Este de Picunches – Este de Ñorquín – Oeste de Añelo – Oeste de Pehuenches – Sur de Chos Malal – Sur de Minas – Catán Lil – Collón Curá – Zapala – Zona baja de Aluminé – Zona baja de Huiliches – Zona baja de Lácar – Los Lagos – Meseta de Pilcaniyeu – Meseta de Ñorquincó – Nueve de Julio – Oeste de El Cuy – Veinticinco de Mayo – Bariloche – Cordillera de Pilcaniyeu – Cordillera de Ñorquincó.

Sobre la nieve, se informó que el área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. «Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 cm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada», agregó el SMN.

En este caso, las zonas bajo alerta son: Cordillera de Aluminé – Cordillera de Chos Malal – Cordillera de Loncopué – Cordillera de Minas – Cordillera de Picunches – Cordillera de Ñorquín – Los Lagos – Bariloche – Cordillera de Pilcaniyeu – Cordillera de Ñorquincó

La franja horaria más complicada por el temporal de nieve es durante la tarde y la noche, además no descartan que las nevadas se intensifiquen hacia la madrugada.


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En la previa del inicio de la temporada invierno, el Servicio Meteorológico Nacional lanzó una alerta amarilla que tendrá gran impacto en distintos sectores de las provincias de Neuquén y Río Negro. El fuerte temporal combinará viento, frío extremo y hasta nieve.

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