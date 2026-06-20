Descubren un misterioso bosque de 50 millones de años oculto en la estepa de Río Negro

Un invaluable tesoro paleontológico salió a la luz en la estepa de Río Negro. En un operativo conjunto entre efectivos del Escuadrón 34 Bariloche de Gendarmería Nacional y científicos de la Asociación Paleontológica de Bariloche, se confirmó el hallazgo de un bosque de troncos petrificados con más de 50 millones de años de antigüedad.

El equipo lo descubrió en un establecimiento rural ubicado en las proximidades de Pilcaniyeu, a unos 80 kilómetros al sur de Bariloche. Es una zona donde el paisaje se transforma en una combinación de sierras y mesetas basálticas, un terreno que ahora revela haber albergado una vegetación exuberante durante la época del Eoceno.

Participó el Escuadrón 34 Bariloche de Gendarmería Nacional y el equipo de la Asociación Paleontológica de Bariloche. (Gentileza).

El hallazgo paleontológico a kilómetros de Bariloche

Según comunicaron desde Gendarmería Nacional, se dirigieron hasta el lugar para realizar las tareas de identificación, luego de recibir una denuncia por el hallazgo en el predio privado. El relevamiento confirmó la presencia de 13 ejemplares de diversas especies de coníferas y angiospermas (plantas con flores).

Lo que más llamó la atención de los expertos es que se trata de una tipología de flora que, hasta el momento, no había sido registrada en esa zona de Río Negro, lo que abre nuevas puertas para entender la evolución climática y biológica de la Patagonia.

Los troncos petrificados tienen más de 50 millones de años de antigüedad. (Foto: Gentileza).

Cómo fue el operativo de rescate y preservación

De acuerdo al comunicado, el operativo de asistencia se realizó bajo los lineamientos de la Ley Provincial Nro. 3.556, que regula la «Protección y Conservación del Patrimonio Cultural». La Patrulla Ambiental de Gendarmería brindó el apoyo logístico y de seguridad para que los profesionales pudieran geolocalizar los restos y proceder al levantamiento de muestras de manera segura.

Según informaron fuentes oficiales, los ejemplares fueron acondicionados siguiendo estrictos protocolos de conservación para evitar su deterioro durante el traslado. Por disposición de las autoridades competentes, el material biológico fue depositado en el Museo Paleontológico de Bariloche. Allí, las piezas quedarán en guarda y serán sometidas a análisis científicos detallados para determinar con precisión las especies halladas y su importancia para el registro fósil regional.