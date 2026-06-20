Chubut y la rebelión de los intendentes: nacen “los Barones de la Patagonia” 

Jorge Seitune es el intendente de la localidad de Tecka. Tiene 1.500 habitantes y está ubicada a la vera de la Ruta Nacional 40, camino a la Cordillera. Lleva 7 mandatos consecutivos y al finalizar el actual que inició en diciembre de 2023 habrá completado 28 años gobernando la localidad donde descansan los restos del Cacique Inacayal, un líder Tehuelche con una historia muy particular: fue obligado a vivir en el Museo de La Plata, donde era exhibido como objeto de estudio. Allí murió trabajando.

El último triunfo electoral de Seitune tiene una particularidad: fue derrotado por el voto en blanco. Pero como era el único candidato logró sobrevivir una vez más en su puesto. Lo votaron 416 habitantes y no lo votaron 469. Hubo un mínimo porcentaje de votos nulos.

Seitune es uno de los intendentes que encabeza una especie de “rebeldía comunal”. Es uno de los que formalizó un pedido a la Legislatura provincial para que modifique la ley XVI-46 (Ex 3098) que le impide presentarse nuevamente a jefes comunales que hayan completado su segundo período consecutivo. Seitune pudo presentarse en el 2023 porque la ley tuvo una reforma en 2022 que habilitaba “por única vez” a 14 jefes comunales a presentarse nuevamente a un tercer período.

Al intendente de Tecka lo acompañaron Silvio Boudarghan (Cholila), Miguel Gómez (Gobernador Costa), Ariel Molina (Corcovado) y Diego Pérez (Río Pico) aunque se espera la firma de varios más. La presentación para modificar la ley fue reconocida ante diario RÍO NEGRO por el jefe de la bancada oficialista Daniel Hollmann. Dijo que “actualmente existe una normativa que impide que los intendentes se presenten por más de dos períodos consecutivos” y consideró que el tema “debe ponerse en discusión”.

El diputado señaló también que el planteo atraviesa a diferentes espacios políticos y no responde a una sola fuerza. “Es algo que han manifestado intendentes de distintos partidos políticos, no hay un sesgo partidario en el pedido”. Y agregó: “La reelección no tiene que verse como un privilegio de quien gobierna, sino como una opción que queda en manos de los votantes”.

Consideró que el tratamiento legislativo no presentaría grandes complejidades técnicas. “Es una ley de mayoría simple y no estamos modificando derechos constitucionales. Más allá de las posiciones, el eje es que los ciudadanos decidan con su voto”. El oficialismo tiene la “mayoría simple” para modificar la norma y habilitar las reelecciones.

En su nota elevada a la casa de las leyes los intendentes también remarcan que la posibilidad de acceder a una reelección no garantiza la permanencia en el cargo, sino que deja la decisión final en manos del electorado. Aseguran que “son los vecinos quienes, mediante elecciones libres, tienen la facultad de premiar o castigar una gestión”.

También los jefes comunales solicitaron que la Legislatura impulse el tratamiento de una modificación normativa que habilite nuevamente la reelección de las autoridades ejecutivas municipales, respetando —según remarcan— la autonomía local, la voluntad popular y las distintas realidades que conviven en el territorio chubutense.

El pedido tiene claro, sus connotaciones políticas. Aunque desde el Poder Ejecutivo que lidera el gobernador Ignacio Torres se han mantenido en silencio (salvo las palabras de Hollmann aceptando el ingreso de la nota) respecto al tema, varios de los intendentes que quieren ir por su tercer mandato han manifestado su apoyo al mandatario provincial.

Y es más: a través de declaraciones del jefe comunal de Esquel, Matías Taccetta, se supo que está en marcha la conformación de un nuevo partido provincial con los intendentes de la cordillera que apoyen a Torres. Se llamaría “Avanza Chubut” y reviviría a las “colectoras” tal como adelantó diario RÍO NEGRO.

Lo cierto es que como le dijo un diputado provincial a este medio “nacen los Barones del Chubut” como una, si se quiere, imitación a los del “conurbano” que se han entronizado en sus cargos durante varios períodos y son capaces (cómo quedó demostrado) de ser jueces en las elecciones de la provincia de Buenos Aires.

Así están las cosas. Con intendentes queriendo intentarlo por tercera vez sin que haya impedimentos legales para ello. Y con un Jorge Seitune que, si puede volver a presentarse y ganarle nuevamente al voto en blanco cumplirá nada menos que 32 años al frente de la localidad de Tecka.

Pero, y a fe de ser sinceros, lo del intendente de Tecka no es lo único distinto que ocurrió en Chubut en las elecciones de 2023. Hubo algo más insólito todavía. Mauricio Martínez se presentó como candidato a intendente de Florentino Ameghino, pequeño pueblo donde se levanta el poderoso dique del mismo nombre, por el partido Renovación y Desarrollo. Martínez no sacó ningún voto. Ergo: ni el mismo se votó.