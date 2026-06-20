El Sindicato de Petroleros Privados respaldó el proyecto de GNL y destacó su impacto en el empleo y el desarrollo regional

El Sindicato de Petroleros Privados respalda el proyecto de ley para promover el desarrollo del GNL en Argentina.

El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa manifestó su respaldo al proyecto de ley destinado a impulsar el desarrollo del Gas Natural Licuado (GNL), al considerar que se trata de una herramienta estratégica para fortalecer la industria energética, generar empleo y ampliar las oportunidades de crecimiento para la región.

Desde la organización gremial destacaron que la iniciativa permitirá consolidar nuevas inversiones, ampliar la capacidad productiva y abrir mercados internacionales para el gas argentino, en un contexto donde la transición energética mundial plantea desafíos y oportunidades para los países productores.

“El desarrollo del GNL constituye una oportunidad histórica para ampliar la producción, abrir nuevos mercados, generar empleo de calidad y consolidar el crecimiento de Vaca Muerta como motor del desarrollo energético argentino”, señalaron desde el sindicato.

Una oportunidad para el crecimiento

La entidad gremial recordó el papel central que desempeñaron los trabajadores petroleros en la transformación productiva de la Cuenca Neuquina durante los últimos años, proceso que permitió posicionar a Vaca Muerta como uno de los principales reservorios de hidrocarburos no convencionales del mundo.

Según indicaron, el crecimiento alcanzado por la industria demuestra que el sector cuenta con la capacidad técnica y operativa necesaria para competir a nivel internacional y convertirse en un factor clave para el desarrollo económico del país.

En ese sentido, sostuvieron que el proyecto de GNL permitirá garantizar la continuidad de las inversiones y brindar previsibilidad para sostener la actividad en el largo plazo.

“Es ahora o nunca”

El secretario general del Sindicato de Petroleros Privados, Marcelo Rucci, expresó su respaldo a la iniciativa y remarcó la importancia de aprovechar el contexto actual para monetizar los recursos gasíferos del país.

“Nosotros lo vemos bien, porque es ahora o nunca”, afirmó.

Rucci consideró que el desarrollo del GNL permitirá incrementar significativamente la producción y potenciar la generación de recursos para la provincia.

“Será el salto que se necesita para prácticamente duplicar la producción actual, abrir nuevos mercados y generar los recursos necesarios para contribuir al desarrollo de todos los neuquinos, como lo venimos haciendo los trabajadores petroleros desde siempre”, sostuvo.

El desafío de la transición energética

Desde el sindicato también remarcaron la necesidad de avanzar rápidamente en el aprovechamiento del gas natural ante el crecimiento de las energías renovables a nivel global.

“Ante el avance de las energías limpias, sacar y comercializar el gas ahora es darle una oportunidad de trabajo a la gente, en lugar de que quede en el subsuelo sin haberlo explotado”, señaló Rucci.

La organización considera que el gas natural continuará desempeñando un rol fundamental como energía de transición durante las próximas décadas, por lo que resulta clave desarrollar infraestructura que permita exportar mayores volúmenes y generar divisas para el país.

Más empleo y desarrollo para la región

El Sindicato de Petroleros Privados reafirmó su compromiso con todas las iniciativas orientadas a fortalecer la producción y el empleo, al tiempo que destacó la importancia de que el crecimiento de la actividad se traduzca en beneficios concretos para las comunidades de la región.

Según señalaron, el desarrollo energético debe impulsar el arraigo, la capacitación laboral y la generación de nuevas oportunidades para las familias vinculadas a la industria.

“Si avanza la energía limpia, no nos podemos quedar con el gas en el subsuelo”, concluyó Rucci.

Finalmente, desde la organización sostuvieron que Neuquén cuenta con los recursos naturales, el conocimiento técnico y la mano de obra especializada necesarios para liderar una nueva etapa del desarrollo energético nacional, transformando el potencial de Vaca Muerta en más inversión, empleo y bienestar para toda la Patagonia.