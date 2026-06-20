Alemania se lo dio vuelta a Costa de Marfil en el final y clasificó a los 16avos del Mundial

Alemania se lo dio vuelta a tiempo a Costa de Marfil y lo derrotó por 2 a 1 en Toronto por el grupo E de la Copa del Mundo. De esta manera, el seleccionado alemán se sumó a México y Estados Unidos como los clasificados a los 16avos del Mundial 2026.

El conjunto europeo dio vuelta el resultado sobre el cierre del encuentro y aseguró su boleto a la próxima instancia tras sumar su segunda victoria consecutiva en la zona.

Después del contundente 7-1 frente a Curazao en el debut, el equipo alemán volvió a imponerse, esta vez con más sufrimiento, para confirmar su gran arranque en el torneo.

Por su parte, Costa de Marfil, que llegaba en alza tras vencer agónicamente a Ecuador, no pudo sostener la ventaja y deberá definir su clasificación en la última fecha de la fase de grupos ante Curazao.

Los goles del triunfo agónico de Alemania sobre Costa de Marfil

A la media hora de juego, Yan Diomande desbordó y envió un centro por lo bajo, que luego de un rebote hacia afuera encontró a Kessie sin marcas y el ex Barcelona definió cruzado ante un Neuer que nada pudo hacer para evitar el primero de Costa de Marfil.

🤯🇨🇮🇩🇪 OTRO DESBORDE DE DIOMANDE Y COSTA DE MARFIL LE GANA A ALEMANIA.



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En el complemento, A los 18, Havertz le erró al arco cuando quiso capitalizar una mala salida de Yahia Fofana en un córner, pero su testazo dejó la cancha a centímetros de uno de los palos.

¡ENTRÓ PARA ESTO! Amiri sacó un centro fenomenal y Undav la empujó para el 1-1 de Alemania vs. Costa de Marfil.



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A los 22, Deniz Undav descargó en la mitad de cancha y le cedió un pase a Nadiem Amiri, quien avanzó con la pelota y lanzó un centro preciso que encontró al propio Undav llegando por el medio para empujarla a la red y poner el 1 a 1.

Dos de los cambios dispuestos por Nagelsmann le dieron resultado en la segunda parte.

"Undav":

Porque convirtió los dos goles para la victoria de Alemania contra Costa de Marfil pic.twitter.com/kihQ8lIxri https://t.co/ln6X6s7LVi — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 20, 2026

Otra vez Denis Undav apareció en el área y cuando ya se jugada el tiempo agregado le dio la victoria agónica a los germanos tras una gran definición dentro del área.

Costa de Marfil no pudo liquidar el partido con los intentos fallidos de Christ Inao Oulaï y Yan Diomande. Esos errores en la definición que terminó lamentando en el final

En el cierre, Alemania tuvo oportunidades para ganarlo, pero debió esperar hasta los 93 minutos para cantar victoria con otro gol de la figura de la cancha: Deniz Undav.

El atacante del Stuttgart también había sumado minutos en el primer compromiso ante Curazao, donde anotó un gol y brindó dos asistencias.

Además, es uno de los goleadores de la Copa del Mundo con tres tantos, junto a Lionel Messi y el canadiense Jonathan David.