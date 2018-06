Danna Pastene se abre paso a puro talento en el atletismo nacional

La primera vez que Danna Luzmila Pastene participó de una carrera apenas podía mantenerse en pie.

Cuenta que tenía sólo 2 años. Aparecieron en su casa referentes de la Asociación de Carreras de Calle, que convencieron a la madre de Danna para que estuviera en la línea de largada. Fue una carrera simbólica. De esas que sirven para alimentar el alma de los padres y familiares. Ese hecho fortuito marcó el inicio de una historia. Allí, comenzó a germinar la semilla de la pasión por el atletismo.

Pero hubo que esperar para poder comenzar a entrenar con la mente puesta en competir.

Danna recordó que su entrenador Hernán Ferreyra le había dicho cuando era pequeña que cuando cumpla 11 años podía iniciar los entrenamientos.

Tenía tantas ganas de sumergirse en el atletismo, que al día siguiente de su cumpleaños se presentó en el estadio municipal de Bariloche para hacer su primer entrenamiento. Era un 11 de septiembre de 2012. Desde entonces la joven atleta barilochense corre su propia carrera.

El esfuerzo y la constancia de los entrenamientos dieron sus frutos. Danna regresó este fin de semana de una competencia en Concordia, Entre Ríos. Allí, se desarrolló la edición 29 de la Copa Nacional de Clubes de Atletismo reservado para la categoría Sub20.

Danna tiene 16 años y compitió con doce chicas de 18 y 19 años. A pesar de esa ventaja deportiva, ganó la prueba de 3.000 metros llanos y logró el segundo puesto en 3.000 metros con obstáculos. Fue su primera incursión en esa prueba de fondo.

“Estaba nerviosa todo el viaje, pero muy mentalizada”, contó. “Es la primera vez que corro tres mil metros con obstáculos”, reiteró. Dijo que se sintió rara al principio, pero una vez que comenzó con los preparativos para la competencia se sintió muy bien.

Admitió que era una incógnita cómo iba a rendir en la prueba, porque habíacompetidoras mayores con experiencia en la categoría.

“Al principio no me dejaban entrar porque era una carrera para atletas de 18 y 19 años y yo tengo 16”, explicó. Pero la organización le dio la oportunidad y Danna no la desaprovechó. Así lo hizo siempre. Pero todo con mucho sacrificio y trabajo.

Para competir en el nacional que se disputó el fin de semana en Concordia entrenó dos semanas con intensidad en la distancia para los 3.000 metros. Y el esfuerzo tuvo su recompensa: ganó la carrera de los 3.000 metros llanos y quedó segunda en la prueba con obstáculos. Será la categoría donde competirá en dos años.

La categoría de Danna es la Sub-18, donde es la campeona nacional en 2.000 metros con obstáculos. La atleta local ganó a finales de mayo pasado ese título en el campeonato nacional que se disputó en el Cenard de la ciudad de Buenos Aires.

Danna entrena todos los días en el estadio municipal. No descansa ni los domingos. “Todos los días entreno tres horas y a veces hago doble turno, dos horas a la noche”, indicó. Siempre acompañada de su entrenador, que es su referente.

“Nunca me he olvidado de donde salí. Sé de donde vengo y eso lo llevo conmigo siempre”, sostuvo, en referencia a su paso por las carreras de calle, donde despertó esa pasión por el atletismo. “Empezamos desde lo más bajo, corriendo con zapatillas normales”, comentó la chica que creció en el barrio Nahuel Hue. Hoy, tiene la posibilidad de elegir el calzado más adecuado.

Disputó a los 14 años su primer campeonato nacional en Santa Rosa, La Pampa. “Probé una carrera con obstáculos y me gustó”, rememoró.

Danna dijo que su entrenador y su padre, Jorge, son los pilares de su carrera. La acompañan desde el primer momento. Pero hay dos personas que ya no están y que la motivan en todo momento: su madre y su hermano, Lautaro, que fallecieron.