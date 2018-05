El oficialismo puso fin a la iniciativa popular por el cerro Catedral

Los concejales de Juntos Somos Bariloche y Pro cerraron la puerta a la iniciativa popular impulsada por organizaciones y autoconvocados para opinar sobre el futuro del cerro Catedral y la oposición anticipa que continuarán con la siguiente etapa de firmas para imponer un referéndum popular.

La Resolución 084 firmada por el presidente del Concejo, Diego Benítez y los titulares de los bloques Juntos y Pro, Julia Fernández y Daniel González, rechazó la iniciativa popular por considerar que no cumplía con los requisitos y objetos. El término utilizado fue la no admisibilidad de la propuesta y por eso no continuó el trámite legislativo habitual que tiene cada proyecto que ingresa al Deliberante.

La discusión fue breve y solo se explayaron en atacar la medida los tres ediles del FpV que hablaron de una de las acciones “más vergonzosas en la historia de la ciudad”. Entre el público escuchaban con carteles en la mano los impulsores de la recolección de firmas que al cerrarse el debate y quedar rechazada la iniciativa cuestionaron con gritos el procedimiento y que “no nos quieren escuchar”.

Julia Fernández fue la encargada de defender la resolución que cajoneó la iniciativa y remarcó que “el objeto es inadmisible” entre otros puntos porque con la iniciativa popular se postularía una derogación del canon del cerro Catedral y porque “atenta a la división de los tres poderes” al pretender abrogar una resolución del intendente.

El concejal Daniel Natapof (FpV) rechazó los argumentos al señalar que en el objeto de la iniciativa popular no se menciona el canon del cerro y cuestionó que se utilice el término de admisibilidad o no cuando no está contemplado en la carta orgánica.

“Esto es un rechazo a la iniciativa y por lo tanto ahora se debe abrir el camino a la vía del referéndum popular”, advirtió Natapof quien aseguró que los autoconvocados continuarán juntando firmas para lograr el 10% que se requiere para abrir esa vía.

En la misma línea Ramón Chiocconi, el presidente del bloque FpV, dijo que ante este rechazo “el intendente tiene la responsabilidad de abrir los libros (para juntar firmas) y si no lo hace va a estar incumpliendo los deberes de funcionario público”.

Su par Ana Marks apuntó a que este rechazo a la iniciativa “tiene una clara intencionalidad, es claro que no les importa la participación de la gente, nos les importa las 5000 firmas, no quieren hacer lo que deberían hacer y se escudan en un resolución”.