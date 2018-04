Gennuso descartó “por ahora” ser candidato y se despachó con Odarda

“Nunca dije que era precandidato de Juntos”, afirmó Gustavo Gennuso el intendente de Bariloche al ser consultado por la carrera por la gobernación aunque admitió que como todo político es una aspiración.

El barilochense es el secretario general de Juntos Somos Río Negro y prepara el encuentro partidario del próximo sábado en Allen, donde según afirmó, la fuerza que conduce el gobernador Alberto Weretilneck debatirá las prioridades de cara al 2019.

En diálogo con la prensa, el intendente remarcó que en el encuentro de Juntos “no es el objetivo definir un candidato” y valoró que el vicegobernador Pedro Pesatti se haya anticipado en la carrera para el 2019.

“Tiene todo su derecho, todos los que quieren ser candidato tienen que decirlo”, afirmó y remarcó que en su caso no se suma a la candidatura por ahora.

Más información: Pesatti salió de la gatera por la sucesión de Weretilneck

Gennuso dijo que “todos los que vayan a Allen van a escuchar un discurso del gobernador donde vuelve a ratificar que no va a ser candidato, no puede serlo y no va a hacer nada para serlo”.

En referencia a Juntos también el intendente puso en duda la continuidad de la sociedad con el partido vecinalista Todos por Bariloche que encabeza el abogado y expresidente de la CEB, Rodolfo Rodrigo, quien en las últimas semanas impulsó un prohibimus contra el contrato de prórroga del cerro Catedral.

Gennuso señaló que la fuerza que lidera Rodrigo en Bariloche no es socia de su partido Pueblo y dijo desconocer si formaban la alianza con Juntos a nivel provincial, algo que meses atrás confirmó el propio gobernador. De todos modos, el intendente remarcó que “la sociedad (política) se reafirma todos los días con hechos, este hecho (por el prohibimus) lo deja un poco afuera de esa sociedad”.

Consultado por la situación de su exaliada política Magdalena Odarda, quien se acercó al roquense Martín Soria, el intendente dijo que “ella esta buscando su camino, se le termina la senaduría y debe estar buscando posicionarse para seguir teniendo trabajo, y buscará como hacerlo de la mejor manera posible como ha hecho siempre”.