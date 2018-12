Parques Nacionales defendió un aumento de brigadistas pero a nivel nacional

“La información no es precisa”. Así calificó Pablo Galli, integrante del directorio de la Administración de Parques Nacionales, el reclamo de ATE exigiendo la reincorporación de 19 brigadistas al parque Nahuel Huapi en esta temporada estival.

“La cantidad de brigadistas en los últimos 10 años ha ido en aumento. Pasamos de tener 230 a 324, la cantidad total”, dijo, refiriéndose a la cantidad de brigadistas a nivel nacional.

“Pero además -agregó- ha evolucionado cualitativamente. Parte de los brigadistas eran anuales y parte, personal temporario. Ahora, son todos anuales. También aumentó la cantidad de vehículos para desplazarse y atacar el fuego: en el últimos 8 años, se cuadruplicó el total pasando de 23 a 82”.

Galli recalcó que también se aumentó la cantidad de medios aéreos para la temporada de verano y dijo que “están llegando anticipadamente”. Se trata de 5 aviones y 4 helicópteros aunque para cubrir la región comprendida por Río Negro, Neuquén y Chubut. “Se van a ir desplazando de acuerdo a las necesidades”, aclararon en una conferencia de prensa.

En relación al reclamo por la reincorporación de los 19 agentes, Galli reconoció que no hay intención de sentarse a dialogar con los dirigentes de ATE. “Esos 19 es una expresión de la cual no nos hacemos cargo. Recontratar es una palabra que no aplica porque no es gente que haya sido despedida sino que algunos, en algún momento, tuvieron un rol temporario”, manifestó y continuó: “No es la idea dialogar bajo presión, ni bajo ese tipo de actitudes. Siempre ha sido la política dialogar y consensuar pero en las condiciones que correspondan”.

