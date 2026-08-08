A dos meses de inaugurar su planta en Vaca Muerta, Andreani ya definió duplicar su tamaño

A dos meses de la inauguración oficial de la sede focalizada en Vaca Muerta, el Grupo Andreani definió ya avanzar con la ampliación de su nave logística ubicada en el Parque Industrial de Neuquén. La decisión radica en que, a raíz de la alta demanda, el complejo ya opera a capacidad plena.

En una entrevista con EnergíaON, Gonzalo Cicilio, gerente de Energía y Minería de Andreani, confirmó que el proyecto contempla duplicar la superficie cubierta de las instalaciones ubicada sobre Autovía Norte, para pasar de los 3.500 metros cuadrados actuales a un total de 7.000 metros cuadrados para dar respuesta al incremento del volumen operativo en Vaca Muerta.

El establecimiento neuquino finalizó su construcción a fines del año pasado y su diseño original contemplaba desde su inicio la posibilidad de expansión técnica, aunque la aceleración de la actividad hidrocarburífera acortó los plazos previstos.

«La tenemos proyectada, eso siempre estuvo pensado para poder extenderla», explicó Cicilio y remarcó que «los tiempos nos han apremiado y el negocio lo amerita».

Con esta ampliación, la planta de Neuquén se posicionará dentro del ranking nacional de las principales bases operativas del grupo fuera de la provincia de Buenos Aires y Córdoba, sumándose a los nodos clave que la compañía utiliza para articular la logística industrial.

Proximidad operativa y desembarco proyectado en Añelo

La estrategia territorial de la firma se enfoca en afianzar la presencia en las cercanías de los bloques de desarrollo no convencional. «Estamos cada vez más cerca del pozo y tirando de la cadena de valor», sostuvo Cicilio respecto de las premisas de la compañía en la Cuenca Neuquina.

En este marco, la empresa evalúa la apertura de una operación logística dedicada a la actividad hidrocarburífera en Añelo, considerada el nodo neurálgico del desarrollo operativo en la formación.

Actualmente, el grupo cuenta en esa localidad con una sucursal orientada a servicios comerciales y sociales urbanos, pero avanza en el proyecto para establecer una base enfocada en el abastecimiento industrial del sector energético.

Cicilio contó los planes de Andreani para Neuquén y el eje de Vaca Muerta.

A la par de los servicios tradicionales de transporte nacional y última milla para la entrega de equipamiento específico en yacimiento —como árboles de producción, insumos para sets de fractura y componentes para explosivos—, el grupo expandió su plataforma con operaciones internacionales.

Esto incluye prestaciones de courier para paquetería desde China, Europa y Estados Unidos, además del servicio de freight forwarding para el traslado de carga pesada e insumos industriales provenientes de plazas internacionales como Houston.

Soluciones tecnológicas y monitoreo en yacimientos

En materia de digitalización y gestión de flotas, Cicilio detalló que el grupo proyecta incorporar soluciones a través de WitWot, empresa tecnológica del holding. El objetivo se orienta a responder a la demanda de las compañías operadoras y de servicios especiales por un mayor control de activos y monitoreo de las unidades que circulan dentro de los bloques hidrocarburíferos.

«Hay una oportunidad de sistematizar datos que no hay hoy», indicó Cicilio al referirse al uso de sistemas tipo TMS para la trazabilidad en tiempo real de camiones cisterna, servicios ambientales y transporte en general dentro de los yacimientos.

Respecto del ámbito minero, la empresa proyecta una demanda creciente de logística pesada en los desarrollos de litio y cobre sobre el corredor cordillerano que se extiende desde el NOA hasta las provincias del sur.

En el sector de los hidrocarburos, la meta declarada pasa por consolidar un esquema integral de servicios que abarque desde la gestión de comercio exterior hasta la entrega final en locación. Asumiendo el rol de operador para resolver la fragmentación logística que suele registrar la industria. «Ellos se concentran en producir, nosotros en llevar sus productos donde se necesitan», concluyó el ejecutivo.