Los reyes del melodrama bailable: 25 hitos en la historia de Miranda! 

Nacieron en las catacumbas del under porteño pre-algoritmos y redes sociales como un impensado dispositivo experimental entre el synth-pop, el culebrón y el glam dosmilero. Y, ahora, un cuarto de siglo después, los Miranda! no sólo sobrevivieron con éxito a los cambios de época y a los diversos naufragios de la industria musical, sino que terminaron convirtiéndose en una institución central dentro de la cultura popular argentina (y latinoamericana).

Así, Ale Sergi y Juliana Gattas construyeron un imperio bailable, irónico y transversal a fuerza de estribillos imbatibles, puestas teatrales, mariconería pop y una singular astucia para mantenerse jóvenes. Hoy, cuando la banda celebra sus 25 años de carrera, todavía mantiene la máquina prendida. Y, a estas alturas, su obra se ensancha repleta de drama, brillos, batacazos televisivos y canciones que ya forman parte del inconsciente colectivo nacional. Y su mitología —llena de glitter, himnos pop-pulares y sobreactuación camp— sigue sintonizando con las nuevas generaciones. 25 años de Miranda!, 25 hitos de su carrera.

#1. El debut en la escena underground (2001):

El primer recital de Miranda! fue el 27 de julio de 2001, en Buenos Aires. Allí, ya asomaban looks glam y un espíritu pop. Al mismo tiempo, entronizaban guiños homenaje al actor argentino Osvaldo Miranda, de quien tomaron su nombre para bautizar a su conjunto. Hace unos días, la banda Miranda! subió a Facebook unas fotos de aquella noche .

#2. “Bailarina” en Locomotion (2002):

Algo pasó. Una oleada de jóvenes que esperaban por South Park, Cowboy Bebop o Neon Génesis Evangelion se toparon con algo, digamos, raro. Distinto. Indómito. Salvaje. Mirandero. Entre los episodios de sus series favoritas, el extinto canal de cable programaba insistentemente el videoclip de “Bailarina” , su primer hit. Miranda! matcheó inmediatamente con otakus, emos, góticos y glamrockeros.

#3. Lanzamiento de Es Mentira (2002):

El disco debut editado por Secsy Discos en colaboración con el canal Locomotion instaló hitazos instantáneos como “Bailarina”, “Agua”, “Imán” y “Romix”. Un álbum perfecto de pé a pá. Es Mentira tuvo su presentación formal en el Design Hotel, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y existe un registro audiovisual de José Wolff , el videoartista que dirigió el clip de “Tu Juego”.

#4.La bendición de Gustavo Cerati (2002):

El ex-Soda Stereo declaró públicamente a Miranda! como la revelación del 2002 en la Encuesta Suple Sí, el barómetro clave de la cultura joven de aquellos años. ¿Su canción favorita? La dramática “Imán” . Ese apoyo siginificó un espaldarazo clave para su despegue doméstico.

#5. Sold out en el ND Ateneo (2004):

En pocas horas, Miranda! agotó las entradas para la presentación oficial de su álbum. Así, pasaron de reventar el circuito underground a pisar fuerte en el circuito teatral. Y allí, también, tuvieron la bendición de Cerati: juntos interpretaron “Tu Juego” . “Es Mentira, verdaderamente el mejor álbum pop del momento”, decía el spot oficial que también giró por Locomotion.

#6. El impacto de Sin restricciones (2004):

El álbum producido por Pablo Romero y Eduardo Schmidt, de la banda Árbol, catapultó a la banda a nivel continental. Y sumó a un tendal de niños a su legión de fanáticos. Épocas de Bond Street, de mochilas con pines, de pelos de colores, de sintonía fina con el cosmos que más tarde desembocaría en Fotolog. ¿Sus hits? “Yo te diré”, “Don” y “Uno los dos” , con videoclip de los FARSA Producciones. Último trabajo junto al programador Bruno De Vincenti.

#7. La explosión de “Don” (2004):

El clásico “Es la guitarra de Lolo” se transformó en un fenómeno cultural y en un himno intergeneracional del pop en español. Fue el latiguillo de varias temporada. Incluso, durante años, la mismísima Susana Giménez se confesó como una fan de “Don”. La interpretaron en su show en 2007 y 2008 .

#8. Consagración en el Teatro Gran Rex (2005):

Agotaron múltiples funciones consecutivas registrando su primer material en vivo: En vivo sin restricciones, su primer álbum en directo. Como curiosidad, en la portada aparecían junto a convoy de seguidores de la banda .

#9. Debut y Antorchas en el Festival de Viña del Mar (2006):

En el peak de su popularidad se presentaron ante la Quinta Vergara en Chile , conquistando Antorchas de Plata y Oro y consolidando su arrastre internacional. Su estética electropop hizo flashear al público chileno, uno de los más exigentes del mundo. Más tarde, volvieron a romperla en su edición 2010 .

#10. Premios MTV Latinoamérica (2006):

A caballo de su éxito, Miranda! ganó las categorías a “Mejor Artista Alternativo” y “Mejor Artista Sur” en los MTV Video Music Awards, compitiendo con gigantes de la industria hispana como Andrea Echeverri, Molotov, Babasónicos, Catupecu Machu y más. Además, sí, interpretaron “Don” en vivo.

#11. El nacimiento de El disco de tu corazón (2007):

Tercer álbum de Miranda!, una gemita de orfebrería pop. Con producción de Cachorro López y hits como “Prisionero”, “Perfecta” (con Julieta Venegas) y “Hola”. Un hito del synth-pop bailable. El disco que terminó por instalar a la banda en el ADN de la música latinoamericana.

#12. Teatro con Jorge Lanata (2008):

Un experimento surrealista de la revista porteña encabezado por el periodista Jorge Lanata y la vedette Ximena Capristo en el mítico Teatro Maipo. En una obra que cruzaba noticias, coyuntura y números musicales, Miranda! aportó su cuota pop . Sin embargo, la relación no fluyó como esperaban: tensiones de camarín alejaron a la banda del proyecto.

#13. Publicación de Es imposible! (2009):

Un quiebre conceptual donde la banda profundizó en los sonidos bailables e intensos. Impulsado por “Mentira” y “Lo que siento por ti” , el álbum levantó elogios y se alzó con el Premio Gardel 2010 a “Mejor Álbum Grupo Pop”. Aquel año no hubo ceremonia por decisión de la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF), así que lastimosamente no hay registros de Miranda! levantando su galardón.

#14. La consagración de Magistral (2011):

Fiel a su estilo, el quinto álbum de Miranda! fue una cátedra de electropop que demostró que el fenómeno no tenía techo. Y otro hit más (y van…): “Ya lo sabía” , que sonó en todos lados. Y oootro premio más: en 2012, con siete nominaciones, se llevaron el galardón a “Mejor Álbum Grupo Pop” en los Premios Gardel (obvio, tocaron “Ya lo sabía” ). Guiño a la famosa marca de detergentes con una portada con guantes para lavar los platos y explosión en Latinoamérica y España.

#15. Paso como jurados en La Voz Argentina (2012):

El salto definitivo al prime time televisivo. Ale Sergi y Juliana Gattas debutaron como mentores en la primera edición de La Voz , reality show de talentos. Inyectaron al programa de estética, humor y sensibilidad pop. Fue la canonización de Miranda! y su narrativa ante toda una nueva generación de familias argentinas.

#16. Lanzamiento de Safari (2014):

Audaz aventura conceptual de Miranda! Un experimento que incluyó versiones acústicas e instrumentales, con gemas como “Extraño” (dedicada a la vedette y actriz Andrea Rincón en pleno affaire con Ale Sergi) y la hipnótica “Fantasmas”. Asimismo, incluye “Miro la vida pasar”, en colaboración con la banda española Fangoria. Es el primer disco sin la participación oficial de Lolo Fuentes (sí, el de “La guitarra de…”).

#17.El estallido de Fuerte (2017):

Con colaboraciones destacadas de la uruguaya Natalia Oreiro y del mexicano Jesús Navarro, de la banda Reik, Fuerte fue el primer álbum lanzado bajo el sello multinacional Sony Music después de su larga experiencia con el doméstico Pelo Music. Último álbum de Monoto, desvinculado de la banda antes del lanzamiento después de un barullo con unos shows en vivo. De aquí en adelante, la banda se reconvertiría en un dueto pop con Ale y Juliana. Asimismo, la canción “Quiero vivir a tu lado” fue el tema de apertura de la telenovela homónima.

#18. Reinventarse en pandemia con Souvenir (2021):

20 años de trayectoria capitalizados en Souvenir, su octavo álbum de estudio. Planeado originalmente para el año 2020, la pandemia de COVID sucumbió sus planes y terminaron presentándolo en una plataforma de streaming con estética ochentosa y minimalista . El disco incluye el hitazo “Me gustas tanto” (con guiño estético a… ¿Los Padrinos Mágicos?) y “Casi Feliz”, que le dio nombre a la serie de Sebastián Wainraich y Natalie Pérez, también presentada en épocas pandémicas.

#19.El fenómeno Hotel Miranda! (2023):

Miranda! siempre entendió todo. Pero acá, en este punto de la historia, develaron su movida más astuta: los puentes generacionales. El hechizo mirandero más vigente que nunca con los jóvenes Ca7riel, María Becerra, Emilia Mernes y Lali, toda la nueva oleada de artistas criollos de corte for export. Y, además, una versión aún mejor de la inmejorable “Tu misterioso alguien” , junto a Andrés Calamaro. Hotel Miranda! es una reinterpretación generosa de sus chiches más famosos.

#20. Cuatro Luna Park y estadios agotados (2023):

El fenómeno Hotel Miranda! alcanzó su punto máximo de ebullición con su show en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México, que significó el desembarco de fechas masivas en toda América Latina y España. Con una ambiciosa puesta teatral y un desfile de invitados consagrados (Dillom, Cristian Castro, Goyo de Bándalos Chinos), la gira se transformó en una fiesta multitudinaria. Por aquí, la ratificación de una vigencia absoluta. Y un detalle glamuroso: los Miranda! desfilaban entre el público encima de un cisne gigante .

#21. Premio Gardel de Oro (2024):

La coronación de dos décadas de reinado pop. Con Hotel Miranda!, la banda se alzó con el Premio Gardel de Oro al Álbum del Año , la distinción más codiciada de la música argentina. Un reconocimiento histórico de la industria y de sus pares. De aquel under a este mainstream.

#22. Juliana en el cine de autor (2024):

Juliana expandió sus fronteras creativas y dio un salto a la pantalla grande con el film Los domingos mueren más personas , de Iair Said. La película tuvo se estreno mundial en el Festival de Cannes y pasó por San Sebastián. Allí, Gattas explotó su faceta actoral dramática y sensible, confirmando su magnetismo escénico total.

#23.El guiño internacional de Dua Lipa (2025):

La diva del pop británico, Dua Lipa, sorprendió al público argentino en su segundo show en River Plate reversionando “Tu Misterioso Alguien” en suelo porteño. Y lo hizo en un español perfecto. Miranda! ganando territorio en el cancionero popular global.

#24.Concierto multitudinario en el Estadio Ferro (2025):

El broche de oro para una era colosal. Ante un estadio repleto , la banda ofreció uno de sus shows más multitudinarios de su carrera. Una verdadera fiesta mirandera junto a 35.000 almas.

#25. La apertura del Nuevo Hotel Miranda! y álbum aniversario (2025-2026):