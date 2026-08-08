Jorge Messi, el hombre que acompañó a Lionel desde Rosario hasta la cima del fútbol mundial

La muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, generó una profunda conmoción en el mundo del fútbol. Durante décadas fue una figura fundamental en la vida y la carrera del capitán argentino: lo acompañó desde sus primeros pasos en las canchas de Rosario, tomó decisiones decisivas cuando todavía era un adolescente y, con el paso de los años, se convirtió también en el hombre encargado de manejar buena parte de la estructura profesional que rodeaba al futbolista.

Su historia estuvo siempre vinculada a la de Lionel, aunque eligió mantenerse lejos del protagonismo. Jorge fue padre antes que representante y acompañó el crecimiento de su hijo desde mucho antes de que el apellido Messi se transformara en uno de los más reconocidos del planeta.

Según reconstruyó Infobae, antes de ocuparse profesionalmente de la carrera de Lionel, Jorge trabajó como operario metalúrgico en Acindar y llevaba una vida alejada del universo de las grandes figuras deportivas.

Jorge Messi y los primeros pasos de Lionel en Rosario

La relación de Jorge con el fútbol de su hijo comenzó cuando Leo era apenas un chico. Llegó incluso a dirigirlo en Grandoli, uno de los lugares donde el futuro campeón del mundo empezó a demostrar una habilidad extraordinaria con la pelota.

Después llegó Newell’s Old Boys y el crecimiento de Lionel dentro de las divisiones inferiores. Jorge estuvo presente durante ese proceso, aunque manteniendo un perfil bajo que conservaría incluso cuando su hijo alcanzó fama internacional.

La familia vivía en Rosario y todavía estaba muy lejos de imaginar hasta dónde llegaría aquel chico que deslumbraba en las categorías infantiles.

Pero apareció un desafío que cambiaría definitivamente la historia: el tratamiento que Lionel necesitaba por un déficit de la hormona de crecimiento y las dificultades para sostenerlo.

La decisión que cambió la vida de los Messi: viajar a Barcelona

Cuando Lionel tenía 13 años surgió la posibilidad de probar suerte en España. La familia enfrentó entonces una decisión enorme: abandonar buena parte de la vida construida en Rosario para apostar por el futuro futbolístico del adolescente.

Jorge tuvo un papel determinante en las negociaciones que permitieron que Barcelona incorporara a Messi y acompañó a su hijo durante aquella primera etapa en Cataluña.

No había garantías de éxito. Lionel todavía debía adaptarse a otro país, otro fútbol y una nueva vida mientras continuaba con su tratamiento y atravesaba la adolescencia.

Con el tiempo, aquella apuesta familiar terminó convirtiéndose en uno de los capítulos fundamentales de la historia del fútbol.

De padre a representante de Lionel Messi

A medida que la carrera de Leo crecía, Jorge comenzó a asumir responsabilidades cada vez mayores en la administración de sus contratos y negocios.

Pasó de acompañar a un juvenil que buscaba un lugar en Barcelona a participar de negociaciones vinculadas con uno de los deportistas más importantes y cotizados del mundo.

Su papel fue evolucionando junto con la dimensión de la carrera de Lionel. Contratos deportivos, acuerdos comerciales y decisiones profesionales comenzaron a formar parte de una estructura cada vez más compleja.

Sin embargo, mantuvo durante gran parte de ese recorrido una característica que lo distinguió: evitar convertirse él mismo en una celebridad.

El perfil bajo de Jorge Messi

A diferencia de otros representantes de grandes estrellas deportivas, Jorge Messi rara vez buscó protagonismo público.

Su nombre aparecía principalmente cuando había negociaciones importantes relacionadas con Lionel. Fue una figura clave detrás de escena, especialmente durante los momentos determinantes de la carrera del futbolista.

Estuvo allí durante sus años históricos en Barcelona, las negociaciones contractuales, la traumática salida del club catalán en 2021 y las posteriores decisiones profesionales de su hijo.

Detrás de uno de los futbolistas más famosos de todos los tiempos permaneció aquel hombre que había comenzado trabajando como metalúrgico en Rosario y que terminó aprendiendo a moverse en el complejo universo económico del fútbol internacional.

El hombre que acompañó a Messi desde el principio

Mucho antes de los Balones de Oro, las Champions League, los récords y la consagración de Argentina en el Mundial de Qatar 2022, Jorge Messi ya estaba al lado de Lionel.

Lo acompañó cuando apenas era un chico que jugaba en Rosario y también cuando debió cruzar el Atlántico para perseguir un sueño que todavía parecía lejano.

Con los años se convirtió en representante y administrador de una estructura profesional gigantesca, pero su vínculo fundamental nunca cambió.

Antes que agente o negociador, Jorge Messi fue el padre que acompañó a Lionel en el camino que lo llevó desde una cancha de barrio de Rosario hasta la cima del fútbol mundial.