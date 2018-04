Un convenio entre el Correo y Camuzzi implica nuevas tareas para los carteros

El apego al oficio y las cartas que ya no llegan

En más de una ocasión, a Mario Alvarado le ofrecieron dejar atrás su trabajo como cartero y ascenderlo como auxiliar. La respuesta fue un no rotundo. “Trabajé 40 años en la calle y siempre me gustó la tarea de reparto. Conocí a mucha gente y disfruté mucho mi trabajo. Una vez me tomaron el tiempo y caminé 17 kilómetros”, destacó este cartero barilochense de 72 años, jubilado hace ya 7 años.

“Antes llevábamos cartas de todas partes del mundo, en el último tiempo ya no. Se redujo muchísimo. Las tarjetas para Navidad y Año Nuevo ya no existen. Hasta me piden que no lleve boletas, que llegan por internet”.