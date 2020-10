Básquet: repercusiones de las elecciones en la Federación Neuquina

El miércoles a última hora, a través de zoom, se realizó la asamblea de la Federación de Básquet de Neuquén. La lista del presidente Sergio Gatti se impuso 8 a 2 sobre la que encabezó Luciano Saborido. De esta forma continúa la gestión que cuenta con el apoyo del presidente de CABB, Fabián Borro.

En diálogo con Río Negro, Gattí declaró: “El balance es muy positivo. Estos son procesos que las instituciones deben transitar para crecer. Más allá de las polémicas lo más importante que rescato es el compromiso y la pasión de la comunidad del básquet’’.

Los votos fueron 10 porque esa fue la cantidad de instituciones que cumplieron con los requisitos para participar. ‘‘Los clubes hicieron un esfuerzo enorme para ponerse al día con sus deudas en las últimas semanas. Es algo para subrayar. Muchos dirigentes pusieron la mano dentro de su bolsillo, como siempre lo han hecho’’, agregó.

Sobre el futuro, el integrante de la Confederación comentó que “Neuquén tiene indices muy bajos de cantidad de jugadores, por lo que el programa intenta trabajar sobre otras instituciones que no sean exclusivamente los clubes. Buscamos hacerlo en el deporte comunitario y centros de educación física para multiplicar la cantidad de chicos con una fuerte apuesta al minibásquet”.

La lista alternativa tomó como bandera el desarrollo del básquet femenino, que está lejos de igualarse en condiciones con el masculino. La jugadora Ailín Berra fue parte de la fórmula de oposición.

‘‘En los últimos años creció mucho, y lo hizo de manera exitosa. No obstante hay clubes que deben incorporarlo. Celebro que Ailin (Berra) se haya animado a dar el paso a ser dirigente y la invité a ella y al Huevo (Saborido) a integrarse y ser parte de lo que viene. Estamos abiertos a las personas que quieran trabajar para mejorar el básquet de Neuquén. Vamos a necesitar aggiornar al estatuto que es muy viejo, del 63”, cerró Gatti.

Uno de los clubes que lo votó y acompaña su gestión es Centro Español, con su principal dirigente Matías Resa. “Me pareció loable que haya más listas y que se sumen nuevas voces. Acompañé a Gatti porque creo que representa una federalización de las decisiones. Es importante que haya gente de Petrolero y Pérfora. Estoy de acuerdo con la lista porque quienes están son dirigentes respetables que conocen el día a día’’, expresó el referente del Torito de Plottier. En el mismo sentido, subrayó que ‘‘la figura de Sergio nos permite alinearnos también con la dirigencia a nivel nacional que es la que ganó y tenemos que acompañarla”.

En cuanto a la polémica de la previa, en la que se puso en tela de juicio la reforma de los estatutos que votará CABB el próximo sábado y las deudas que saldaron los clubes días antes de la elección, Resa fue claro: ‘‘Me pareció lamentable que se hable sobre las deudas porque todos los clubes al 31 de agosto debíamos plata. En cuanto a la reforma del estatuto de CABB, vamos con la aprobación de 7 votos contra 3, llevo el voto de Neuquén’’, explicó. ‘‘Hay adaptarse a los tiempos que corren, esta claro que hay que reformarlos, incluso también tenemos que reformar el nuestro que es del año 63”, finalizó Resa.



Otro de los dirigentes importantes y experimentados es Oscar Claris, dirigente de Pérfora que integró la lista de Gatti y también fue consultado por Río Negro. “La única verdad es la realidad. Después de esta votación por primera vez después de 25 años los clubes vamos a estar representados en la Comisión Directiva. Hay un proyecto de crecimiento para el básquet de la provincia. Acá no se puede dejar a nadie afuera, se tienen que escuchar todas las opiniones para lograr un consenso general para el bien del básquet. Ese es el objetivo y no guardar ningún tipo de rencor por declaraciones que fueron hirientes a la honorabilidad de los dirigentes’’.

Del otro lado, Luciano Saborido aclaró que, más allá del resultado, esto recién empieza para él y el espacio que encabeza.

‘‘Después de mucho tiempo hubo elecciones para los cargos de comisión directiva. La decisión de la mayoría dictaminó la continuidad de la actual gestión y así debe ser. Nos queda el papel de oposición, responsabilidad que llevaremos adelante en procura de visibilizar no sólo los intereses de quienes nos acompañaron, sino y sobre todo, de todas aquellas personas apasionadas del básquet que se manifestaron públicamente a favor de una renovación’’, señaló el ex jugador.

‘‘Con aciertos y errores, sentimos que dimos voz y visibilidad al pedido de muchos. Nada termina, es el comienzo de una nueva etapa en el básquet de nuestra provincia’’, manifestó.

Por su parte, Ailín Berra fue la única mujer de las 15 personas que integraron la asamblea, algo que la propia candidata se encargó de manifestar en las redes sociales.

‘‘Que raro ¿no? Que todo el ambiente del básquet este a la espera de una elección. Que se apele a la reflexión dentro de los clubes. Esto es lo que se generó y no tengo memoria de que haya sucedido antes. Este es el comienzo, porque consideramos que todo el apoyo que recibimos no fue en vano’’, escribió Berra.

En sintonía con lo que también dijo Saborido, la jugadora expresó que está feliz , ‘‘porque cada referente de mi tan postergado básquet femenino se unió para buscar un progreso. No se habrá dado en resultados, pero estoy segura que lo vamos a conseguir. Necesitamos involucrarnos más en la dirigencia deportiva y en los clubes’’.

Como nunca, una elección de la Federación de básquet de Neuquén generó interés. El contexto nacional, las posiciones distintas y dos listas diferentes generaron debate, idas y vueltas. Lo que se haga en este receso obligado repercutirá a futuro. Fueron muchos y muchas quienes no se quedaron mirando. La participación es saludable y esto puede ser el punto de partida para que el básquet sea más democrático e inclusivo.