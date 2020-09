Fabián Borro: ''algunos tienen doble estándar''

La conducción que asumió en CABB con Fabián Borro a la cabeza a fines de 2019, avanza en la reforma de los estatutos del órgano que regula el básquet en Argentina. Las posturas sobre el tema no son homogéneas y en la región hay una polémica instalada.

En diálogo con ''Río Negro'', Borro afirmó: “El cambio de estatuto es una exigencia de la FIBA. En 2014 lo resolvió e invitó a las Federaciones nacionales a trabajar en el mismo sentido. Desde entonces hay un pendiente de CABB por hacerlo y por eso lo teníamos previsto. Estamos muy felices del proceso. Serán un total de 55 reuniones para intercambiar opiniones. Las Federaciones hicieron su debate interno y por último, una vez que FIBA lo aprobó, decidimos presentarlo a asamblea el 3 de octubre. Estuvo 15 días colgado en el sitio web de la CABB y hubo gente que comentó e hizo sus observaciones”.

El dirigente aclaró que las modificaciones se plantearon desde CABB provincia por provincia para escuchar a todos. Consultado sobre el espíritu de los cambios, Borro dijo que su idea es ajustar el estatuto a la realidad de Argentina y ser más democráticos. “Se incorpora la igualdad de género, los derechos del niño, la lucha contra la discriminación, la no violencia. Un marco participativo porque cada club va a tener un voto. Se pone límite a las elecciones indefinidas, con una sola reelección. Creemos que esto va a oxigenar a la dirigencia del básquet argentino”.

En cuanto a los sectores que son críticos para con la reforma del estatuto y su gestión, el presidente de la Confederación aseguró que “hay una cultura de la cancelación porque creen que es lo que ellos dicen y punto. Hay gente que no escucha o no acepta el debate. No vi nunca en 20 años que se debatiera un estatuto al nivel de apertura que hubo. Es difícil cuando existe esa cultura. Yo le atiendo el teléfono a cualquiera que quiere dialogar, pero no respondo agresiones”.

Fabián Borro, presidente de la Confederación Argentina de Básquet.

La polémica en la región

El directivo de la Confederación aseveró que las reformas se plantearon tanto en Neuquén y Río Negro, donde hubo diálogo con la gente de los clubes.

“No rehuso a ningún dirigente que me llame. Hablan en los medios lo que no hablan cuando están con uno. Yo soy una persona seria. No tengo un doble discurso. No adscribo a la cultura de la cancelación. Soy un dirigente deportivo”, advirtió.

En este sentido, hizo referencia a Río Negro, que está intervenida por irregularidades. “Hoy la Federación está en proceso de normalización con Juan Cruz (Montoto). Incorporó a Bariloche como Asociación, se sumaron 38 escuelas municipales y se ha multiplicado la actividad”, indicó. “Hay doble estándar, hay gente que estaba callada y ahora se queja. Algunos, los que más se quejan, son los que estaban con el presidente anterior”, declaró en relación a la gestión previa.

Sobre lo que ocurre en Neuquén con la discusión del tema y las tres listas que se postularon a las elecciones del 3 de octubre, el presidente de CABB fue contundente: “El básquet neuquino debe sacarse el sombrero ante un señor dirigente como Sergio Gatti. Largamente es el mejor de la provincia y uno de los mejores de la Patagonia. No entiendo cual es el problema que tienen. No entiendo que haya 13 clubes y 3 candidatos. Uno puede estar de acuerdo o no, pero hay que respetar el proceso participativo que hubo. Veremos los resultados de las asambleas”.

En referencia al hecho de que con el cambio de estatuto cada club tendrá un voto en CABB, Borro subrayó: “No hay que tenerle miedo a los clubes. Es dar un marco participativo. Si estuviera en un club diría que por fin me dejan votar. Las asociaciones no van a desaparecer”.

En este aspecto, el titular de CABB explicó que hay un programa de fortalecimiento institucional en el que se pidieron los papeles correspondientes a las Federaciones, de las cuales había 12 de 24 regularizadas y ahora hay 22. “Ahora estamos en las Asociaciones. De 60, hay 5 que se presentaron con los papeles”.

Finalmente, el expresidente de la Federación de Capital Federal dejó en claro su concepto: “Es inédito lo que ocurre. Se puede estar a favor de una postura, lo que no se puede estar en contra del orden y la transparencia. Las cuentas tienen que dejar de ser personales. Los clubes de Alto Valle pagaron los pases y no llegaron a la CABB. Estaba pasando eso. Algunos van a tener dedicarse a otra cosa cuando se expresen los clubes”.

El miércoles 30 habrá elecciones en Neuquén y el 3 de octubre asamblea en CABB sobre los estatutos.

Sobre el Federal de básquet

“Vimos que en el Federal había clubes que no habían pagado la inscripción y 270 jugadores en condición irregular. Muchos clubes tenían deudas. Se trabajó sobre todos estos aspectos. El que quiere jugar, tiene que pagar”, exigió Borro, más allá del contexto de pandemia.

Agregó que “los clubes están a favor de la regionalización. Todos están de acuerdo en el cambio de fichas mayores pero pretenden que sea gradual y en eso vamos a ir caminando. No vinimos a cambiar porque si, vinimos con una propuesta. No era una imposición. Queremos más básquet, no menos”.

De todas formas, Borro apuntó a la necesidad de que el mundo del básquet sea más prolijo. “Hay que difundir el básquet, no solo organizar torneos, cobrar pases y pedirle plata al gobierno. Hay que generar un producto, relacionarse. Si somos dirigentes de básquet tenemos que hacer eso. Ahora si hay gente que tiene intereses porque juegan los hijos, es otra cosa. Algunos, no todos, son dirigentes y amigos de los jugadores. Atienden los dos lados del mostrador como agentes y dirigentes”, señaló.