Idas y vueltas antes de las elecciones en la Federación de Neuquén

Luis Osés publicó su opinión crítica sobre lo que ocurre antes de las elecciones.

Se vienen las elecciones para elegir conducción en la Federación Neuquina de Básquet, donde el escenario local y nacional está atento. El miércoles a las 20 vía zoom, se sabrá si hay continuidad con Sergio Gatti o renovación con Luciano Saborido.

En las últimas horas, dirigentes del básquet de Independiente de Neuquén, que apoyan la candidatura de Saborido y están en contra de la reforma del estatuto, publicaron y replicaron en las últimas horas una dura carta en Facebook y también la difundieron por otros medios. Indican que hay clubes que fueron habilitados para votar cuando hasta hace poco tenían deudas con la Federación.

‘‘Duele darse cuenta de que, de un día para el otro, aparecen saldadas las cuentas en rojo de varios clubes de básquet de mi provincia, con el sólo objetivo de poder tener habilitado el voto en la próxima elección. Clubes a los que les ha costado poder cerrar sus temporadas profesionales (si es que las cerraron), que, de un día para el otro aporten los cheques necesarios para poder quedar habilitados y que ese grupo de clubes se encarrilen detrás del voto del actual presidente, que hizo la vista gorda durante todo este tiempo. Qué queda para los clubes que han honrado sus compromisos en tiempo y forma’’, dice la parte más sustancial del escrito publicado por Luis Osés y compartido por varios dirigentes y aficionados.

En este contexto Río Negro consultó sobre el tema a Gatti quien respondió: ''para participar, las entidades no pueden tener una deuda vencida y eso sería hasta agosto. El espíritu de IGJ es dar las facilidades para la mayor participación posible. Se les avisó con tiempo a las instituciones y a partir de ahí han cumplimentado casi todas. A los que no estén al día no puede participar. Está permitido que se paguen las deudas correspondientes hasta el momento de la asamblea para poder votar. En la situación actual debería ser con algún cheque o transferencia inmediata. Eso se controla al momento de iniciar la asamblea''.

Sobre los conceptos vertidos en redes sociales, el presidente de la Federación señaló: ''No entiendo la posición de intentar alegar que alguien debe y no participe, en realidad eso es evitar de que todo el mundo se exprese. La norma tiene un espiritu contrario a eso. Se busca la facilidad para la mayor participación''.

Finalmente, aseguró: ''No lo digo yo, lo dicen las normas. Lo que se hace es aplicarla. Si alguno pretende tener una lectura sobre la norma que sea beneficiosa para su posición, estará equivocado''.

Las posiciones son opuestas y las diferencias están claras.