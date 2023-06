40 minutos vitales para los cuatro regionales de la Liga Federal de Básquet

Para Deportivo Roca, Pacífico y Biguá no hay mañana. Independiente tiene un poco más de margen, pero va a una cancha difícil como la de All Boys de Santa Rosa. Así está el panorama para los cuatro regionales que quedan en la Liga Federal de Básquet, rumbo a los decisivos partidos del domingo. En simultáneo, desde las 21, todos afrontarán 40 minutos vitales en los interconferencias.

El Depo y el Decano, 1-2 de la división Sur, deberán ajustar detalles y recuperar el buen nivel que mostraron en la fase regular. Roca esperará por un Atenas (La Plata), que viene en alza porque sorprendió en el play off contra Racing de Olavarría y, claro está, se aseguró el primer partido de local. Le tiró la presión a los dirigidos de Sebastián García, que a pesar del 0-1 parcial siguen con el cartel de favoritos.

Algo similar ocurre con Pacífico que, de hecho, estuvo muy cerca de ganarle a Ferro en General Pico (71-69). Maximiliano Robio tiene un plantel largo que suele encontrar su mejor versión en el Viejo Ramírez y a eso apostará para el segundo punto. También es candidato y, como Roca, aspira a llevar la definición al lunes.



Luego del interminable 117-109 ante All Boys, que incluyó tres tiempos suplementarios, el Rojo anda con el ánimo por las nubes. Ya le tiró la presión a su rival y ahora va por el gran golpe. El equipo pampeano dio muestras de fortaleza en La Caldera, pero habrá que ver cómo reacciona con la serie abajo. Los de Marcelo Remolina deberán ser inteligentes, jugar con el nerviosismo local y apostar a la experiencia de nombres como Ezequiel Dentis, Lucas Villanueva o Pablo Almendra.



El cuarto es Biguá, que viene de un duro golpe ante Unión de Mar del Plata en El Nido (85-50). Es difícil sacar conclusiones después de una derrota tan categórica y por eso no queda otra que hacer borrón y cuenta nueva. Necesita un milagro, un partido perfecto ante un rival que es de los mejores del país y cuenta con un plantel muy equilibrado, pero especialmente mucho poder en la zona interna, algo que no abunda en el tercer escalón del básquet nacional.

Cómo siguen los play offs de la Liga Federal



Domingo 4 de junio, a las 21

Unión (1) vs. Biguá (0), Club Unión de Mar del Plata

All Boys de Santa Rosa (0) vs. Independiente (1), Club Atlético All Boys

Deportivo Roca (0) vs. Atenas de La Plata (1), Gimena Padín

Pacífico (0) vs. Ferro de Pico (1), Viejo Ramírez