Biguá cerró la fase regular de la Liga Nacional con una victoria ante Berazategui
Biguá venció a Berazategui como visitante y cerró con una sonrisa la fase regular de la Liga Nacional femenina de básquet.
Biguá tuvo un buen cierre de fase regular y derrotó a Berazategui como visitante por 62 a 55 en la Conferencia Sur de la Liga Nacional femenina de básquet.
Las neuquinas sacaron 6 de ventaja en el primer cuarto (22-16) y ampliaron la diferencia a 13 en el segundo (39-26). Esa tendencia se mantuvo en el tercero (51-37) y se achicó en el último pero la remontada local estuvo lejos de ocurrir.
Los dos equipos llegaron a la última fecha ya clasificados a los playofss. Biguá quedó en séptimo lugar (récord de 6-10) y Berazategui en el quinto (8-8). Independiente fue sexto (8-8) y Rocamora (1-15) es el eliminado al ser último.
Todavía restan los últimos partidos y ahí se definirán los cruces de cuartos de final. Ferro, El Talar y Unión Florida aparecen en el horizonte de las neuquinas.
Agustina Jourdheuil con 18 puntos y 11 rebotes fue la figura en Biguá. Agustina García con 16 y 7 y Javiera Campos con 12 y 6 la escoltaron.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar