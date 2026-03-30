Biguá cerró la fase regular de la Liga Nacional con una victoria ante Berazategui

Biguá tuvo un buen cierre de fase regular y derrotó a Berazategui como visitante por 62 a 55 en la Conferencia Sur de la Liga Nacional femenina de básquet.

Las neuquinas sacaron 6 de ventaja en el primer cuarto (22-16) y ampliaron la diferencia a 13 en el segundo (39-26). Esa tendencia se mantuvo en el tercero (51-37) y se achicó en el último pero la remontada local estuvo lejos de ocurrir.

Los dos equipos llegaron a la última fecha ya clasificados a los playofss. Biguá quedó en séptimo lugar (récord de 6-10) y Berazategui en el quinto (8-8). Independiente fue sexto (8-8) y Rocamora (1-15) es el eliminado al ser último.

Todavía restan los últimos partidos y ahí se definirán los cruces de cuartos de final. Ferro, El Talar y Unión Florida aparecen en el horizonte de las neuquinas.

Agustina Jourdheuil con 18 puntos y 11 rebotes fue la figura en Biguá. Agustina García con 16 y 7 y Javiera Campos con 12 y 6 la escoltaron.