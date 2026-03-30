Independiente de Neuquén venció a Roca y sigue invicto en la Liga Federal de básquet
Independiente de Neuquén derrotó a Deportivo Roca como visitante y se mantiene invicto en la Liga Federal de básquet.
Independiente de Neuquén no afloja en la Liga Federal de básquet y sigue invicto después de vencer a Deportivo Roca como visitante por 78 a 71.
En el Polideportivo Gimena Padín, el Rojo se impuso en un partido parejo y llegó a su cuarto triunfo seguido en el torneo para alcanzar la línea de Centro Español y Pérfora que también están invictos con un récord de 4-0.
Los neuquinos ganaron 21 a 17 el primer cuarto pero el Naranja remontó y se fue dos arriba al descanso largo (37-35). En el tercero amplió la ventaja y entró al último con una ventaja de 8 (60-52).
Independiente lo remontó en el cierre con David Oviedo como figura con 26 puntos y un aporte clave de Joaquín Marcon con 20. En el local se destacó Martín Pamich con 17.
En Roca quedaron muy molestos con el arbitraje de Cristian Carrasco y Ángel Carrrillo. Los jueces sancionaron 27 faltas contra el Naranja y 15 contra el Rojo.
La acción de la Liga Federal seguirá este martes con el gran duelo entre Pérfora y Centro Español, los otros dos invictos del torneo. Será desde las 21 en el Oscar Piti Claris de Plaza Huincul.
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