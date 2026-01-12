SUSCRIBITE Diario papel
Biguá dio pelea pero no pudo ganar en el arranque del Clausura de la Liga Nacional

En el comienzo de la Liga Nacional de básquet femenina, Biguá perdió con Lanús y Ferro como visitante en dos partidos parejos.

Redacción

Por Redacción

Biguá perdió con Lanús en su debut y con Ferro ayer. (Foto: Prensa Lanús)

El arranque del Torneo Clausura de la Liga Nacional de básquet no fue fácil para Biguá que sufrió dos derrotas en su visita a Buenos Aires.

En su debut el sábado, el equipo neuquino plantó cara y jugó un partido muy disputado ante Lanús con triunfo para las Granates por 74 a 72.

Las locales sacaron ventaja en la primera mitad pero Biguá tuvo un gran tercer cuarto de la mano de Agustina García. Con un parcial de 32-20 lograron igualar el marcador en 59.

En el último cuarto, Lanús lo cerró mejor y se impuso por apenas un doble en un final muy ajustado. Tuvo como figura a Berenice López con 30 puntos. García metió 24 en el visitante donde también se destacaron Charo Lértora (13 puntos) y Agustina Jourdheuil (6 puntos y 15 rebotes).

Ferro sacó chapa

Ayer, le tocó enfrentar a Ferro que el mes pasado se consagró en el Apertura y son las vigentes bicampeonas. Las neuquinas cumplieron una buena tarea, achicaron sobre el final y perdieron 75-70 en otro marcador reñido.

Ferro mostró su jerarquía y se impuso en la primera mitad por 44 a 29. Sacó 10 de ventaja en el cuarto inicial y otros 5 en el segundo. Las Bigualas dieron batalla y se acercaron en el cierre pero no fue suficiente para darlo vuelta.

Agustina García fue otra vez la máxima anotadora con 21. La chilena Andrea Valdés, reciente refuerzo, aportó 16 y Maitena Merino, 15. Jourdheuil metió 14 y bajó 13 rebotes. En Ferro, cinco jugadores hicieron 10 o más puntos.

Biguá volverá a jugar el jueves 15/01 como local ante Unión Florida. Ante ese mismo rival, Independiente tendrá su debut el miércoles.


