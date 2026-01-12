Biguá dio pelea pero no pudo ganar en el arranque del Clausura de la Liga Nacional

Biguá perdió con Lanús en su debut y con Ferro ayer. (Foto: Prensa Lanús)

El arranque del Torneo Clausura de la Liga Nacional de básquet no fue fácil para Biguá que sufrió dos derrotas en su visita a Buenos Aires.

En su debut el sábado, el equipo neuquino plantó cara y jugó un partido muy disputado ante Lanús con triunfo para las Granates por 74 a 72.

Las locales sacaron ventaja en la primera mitad pero Biguá tuvo un gran tercer cuarto de la mano de Agustina García. Con un parcial de 32-20 lograron igualar el marcador en 59.

En el último cuarto, Lanús lo cerró mejor y se impuso por apenas un doble en un final muy ajustado. Tuvo como figura a Berenice López con 30 puntos. García metió 24 en el visitante donde también se destacaron Charo Lértora (13 puntos) y Agustina Jourdheuil (6 puntos y 15 rebotes).

Ferro sacó chapa

Ayer, le tocó enfrentar a Ferro que el mes pasado se consagró en el Apertura y son las vigentes bicampeonas. Las neuquinas cumplieron una buena tarea, achicaron sobre el final y perdieron 75-70 en otro marcador reñido.

Ferro mostró su jerarquía y se impuso en la primera mitad por 44 a 29. Sacó 10 de ventaja en el cuarto inicial y otros 5 en el segundo. Las Bigualas dieron batalla y se acercaron en el cierre pero no fue suficiente para darlo vuelta.

Agustina García fue otra vez la máxima anotadora con 21. La chilena Andrea Valdés, reciente refuerzo, aportó 16 y Maitena Merino, 15. Jourdheuil metió 14 y bajó 13 rebotes. En Ferro, cinco jugadores hicieron 10 o más puntos.

Biguá volverá a jugar el jueves 15/01 como local ante Unión Florida. Ante ese mismo rival, Independiente tendrá su debut el miércoles.