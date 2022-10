Campazzo en Dallas: «intentaré aprender mucho de Jason Kidd»

Facundo Campazzo calificó como una “oportunidad muy grande” su arribo a los Dallas Mavericks, franquicia de la NBA de básquetbol con la que firmó un vínculo por la temporada 2022/2023 del máximo campeonato profesional en los Estados Unidos.

El base cordobés, de 31 años y 1,78 metros de altura, fue oficializado ayer como integrante del equipo que dirigirá el DT Jason Kidd. “Es una oportunidad muy grande para mí y agradezco el hecho de que se hayan fijado en mí. Recién llegué razón por la cual es muy pronto saber el rol que ocuparé”, expresó el exjugador de los Denver Nuggets en su contacto inicial con la prensa que sigue la campaña de los «Mavs».

Campazzo tendrá como compañero al astro esloveno Luka Doncic, uno de los basquetbolistas más completos que actúa en la competencia.

“Lo primero que pensé es en Luka (Doncic). Es un compañero y un amigo que me ayudó mucho y que me está ayudando ahora en la transición. Eso facilitará las cosas”, dijo el exjugador de Peñarol de Mar del Plata.

El base titular del seleccionado argentino resaltó que actuar con Doncic en cancha “es fantástico. El creció muchísimo desde que se fue del (Real) Madrid. A las 18 años ya solía jugar como un hombre maduro, ahora en la NBA lo es más, inclusive. Jugar con él hace a todos mejores”, dijo.

Campazzo, que estuvo entrenándose junto al plantel de Instituto de Córdoba mientras no se resolvía su futuro tras la salida de los Nuggets, destacó que “la intención es aportar desde el lugar en el que me toque. Son compañeros nuevos, entrenador nuevo, me tendré que adaptar”, remarcó.

Hoy a las 23, Dallas será rival de Phoenix en su debut en la temporada. Campazzo será el jugador número 15 en la rotación del plantel. Sin embargo, aún no llegó la visa de trabajo y Facu no podrá cambiarse en Phoenix. No está claro cuándo puede darse el esperado debut con los Mavs.