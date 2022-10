Dallas Mavericks le dio la bienvenida oficial a Facundo Campazzo y tiene nuevo número

Finalmente Facundo Campazzo, figura de la Selección Argentina de básquet, recibió la bienvenida oficial por parte de los Dallas Mavericks, a través de las redes sociales del equipo. Por su parte, la NBA también le dio la bienvenida al base albiceleste al conjunto texano.

«Welcome to the squad (bienvenido al equipo)», fue el mensaje en Twitter para el cordobés de 31 años desde la cuenta @dallasmavs, con más de dos millones de seguidores.

Campazzo arribó el pasado fin de semana a la ciudad de Dallas para firmar el contrato que lo vinculará con los Mavericks durante esta temporada.

Just in time for Game 1.



Let’s work, @facucampazzo! #MFFL pic.twitter.com/xGmn0bDZqk