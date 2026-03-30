En fotos | Reviví los mejores momentos del TC en Neuquén
El Turismo Carretera volvió a brindar un espectáculo de alto nivel en el circuito neuquino. Un gran marco de público que acompañó durante todo el fin de semana. Mirá las mejores fotos en el ojo de Cecilia Maletti y Matías Subat.
La nueva presentación del Turismo Carretera en Neuquén dejó postales inolvidables dentro y fuera de la pista. La jornada tuvo todos los condimentos que hacen de la categoría una de las más convocantes del automovilismo argentino.
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