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En fotos | Reviví los mejores momentos del TC en Neuquén

El Turismo Carretera volvió a brindar un espectáculo de alto nivel en el circuito neuquino. Un gran marco de público que acompañó durante todo el fin de semana. Mirá las mejores fotos en el ojo de Cecilia Maletti y Matías Subat.

Redacción

Por Redacción

El público puso color y emoción durante todo el fin de semana. (Foto: Matías Subat)

El público puso color y emoción durante todo el fin de semana. (Foto: Matías Subat)

La nueva presentación del Turismo Carretera en Neuquén dejó postales inolvidables dentro y fuera de la pista. La jornada tuvo todos los condimentos que hacen de la categoría una de las más convocantes del automovilismo argentino.

Turismo Carretera en Neuquén

Intenso movimiento en boxes durante toda la jornada. (Foto: Matías Subat)
(Foto: Matías Subat)
(Foto: Matías Subat)
(Foto: Cecilia Maletti)
(Foto: Cecilia Maletti)
(Foto: Cecilia Maletti)
(Foto: Matías Subat)
(Foto: Matías Subat)

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Turismo Carretera (TC)

La nueva presentación del Turismo Carretera en Neuquén dejó postales inolvidables dentro y fuera de la pista. La jornada tuvo todos los condimentos que hacen de la categoría una de las más convocantes del automovilismo argentino.

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