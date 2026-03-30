En fotos | Reviví los mejores momentos del TC en Neuquén

La nueva presentación del Turismo Carretera en Neuquén dejó postales inolvidables dentro y fuera de la pista. La jornada tuvo todos los condimentos que hacen de la categoría una de las más convocantes del automovilismo argentino.

Turismo Carretera en Neuquén

Intenso movimiento en boxes durante toda la jornada. (Foto: Matías Subat)



(Foto: Matías Subat)

(Foto: Matías Subat)

(Foto: Cecilia Maletti)

(Foto: Cecilia Maletti)

(Foto: Cecilia Maletti)

(Foto: Matías Subat)